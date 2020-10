Mercedes Benz va détenir 20% d’Aston-Martin

Nous savions déjà que les moteurs d’Aston Martin provenaient de chez AMG, mais bientôt la firme allemande, qui possède en ce moment 2,6 % de la marque Britannique va augmenter sa participation à 20%. Cette plus grande participation se fera graduellement au cours des trois prochaines années, a déclaré Daimler, la société mère de Mercedes, dans un communiqué de presse. La participation de Mercedes sera évaluée à 373 millions d’euros (580 millions de dollars canadien). Mercedes a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’augmenter sa participation au-delà de 20 %.

Un plus grand partage de technologie

Cette plus grande participation de Mercedes donnera droit à un plus grand accès à la boîte à outils de Mercedes. Il y aura non seulement les mécaniques à essence qui seront partagées entre les deux marques, mais aussi les moteurs hybrides et entièrement électriques comme sans doute la prochaine Rapide qu’Aston Martin a annoncé comme entièrement électrique. Les deux parties avaient conclu un premier partenariat en 2013 dans le cadre duquel Mercedes a fourni à Aston des moteurs V-8 AMG 4,0 litres biturbo et des composants d’architecture électrique. L’accord prévoyait initialement que Mercedes prenne une participation de 5 % dans Aston, mais celle-ci a été réduite à 2,6 % après l’introduction en bourse d’Aston en 2018 et les tours de financement ultérieurs avec Laurence Stroll à la tête de ce nouveau groupe.

Aston Martin utilise actuellement le V-8 AMG dans les voitures de sport Vantage et DB11, ainsi que le VUS DBX. L’ancien patron d’AMG, Tobias Moers, a également été annoncé comme le nouveau PDG d’Aston au début de l’année, et le directeur de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG, Toto Wolff, faisait partie d’un consortium d’investisseurs qui a acheté Aston.

Les liens entre Mercedes et la F1 ne s’arrêtent pas là. Le magnat canadien Lawrence Stroll dirige les investisseurs qui soutiennent à la fois Aston et l’équipe de F1 de Racing Point, où son fils Lance Stroll est pilote. L’aîné Stroll a décidé de rebaptiser l’équipe Aston Martin pour la saison 2021. Racing Point utilise actuellement des groupes motopropulseurs Mercedes, et continuera à le faire sous son nouveau nom. Pendant ce temps , la concession Ferrari Montréal qui appartient à Laurence Stroll serait (nous employons ici le conditionnel) vendue à Gad Bitton PDG du Groupe Holand Automotive qui avait racheté de l’homme d’affaires montréalais sa concession Maserati en 2019. Lawrence Stroll avait investi 316 millions de dollars en début d’année pour 16,7 % d’Aston-Martin

