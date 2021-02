Mention succès/échec : pas à l’UQTR

En commission des études, la décision est tombée que l’UQTR n’accordera pas la mention succès/échec pour un cours au choix durant le trimestre. Parmi les motifs de refus exprimés, l’AGE UQTR déplore une plainte de certains professeurs et chargés de cours qui rejettent l’assouplissement demandé par les étudiants en raison du fait de ne pas avoir obtenu eux-mêmes de meilleures conditions de travail depuis mars 2020.

Pour l’AGE, il s’agit d’un «enjeu de négociation syndicale et d’immobilisme institutionnel qui brime actuellement les conditions d’études de plus de 10 500 étudiants». À la suite de ce refus, l’Association générale des étudiants ne baisse toutefois pas les bras et se concentrera sur d’autres demandes, dont le remboursement des frais du centre sportif, fermé depuis le début de la session, et le report de la date d’abandon.