Menthes Rito reçoit une aide financière de 10M$

Le gouvernement du Québec a attribué une aide financière de 10 216 000 $ à l’entreprise Les Menthes Rito pour la réouverture de son usine dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Menthes Rito a mis sur pied un projet en trois phases qui s’élève à près de 22 M$.

À la suite d’un incendie qui a détruit ses anciennes installations, l’entreprise a, dans une première phase, acquis un nouveau bâtiment et travaillé à la mise en place d’une nouvelle usine.

«C’est un grand jour pour nous et ç’a été un gros 11 mois pour Peter (Nassif) et moi, ainsi que pour nos familles. On n’aurait pas pu se relever aussi rapidement sans l’aide de tout le monde, dont les travailleurs de la construction pour qui ce n’était pas toujours facile de travailler dans les conditions hivernales», a confié le co-propriétaire Stéphan Leclerc.

«Nos nouvelles installations nous ont permis beaucoup plus d’automatisation et de robotisation. On est passé de 95 à 57 employés, mais on pourrait embaucher bientôt parce que nous voulons exploiter le marché européen dès l’an prochain. On a quand même réussi à ramener 90% des bons employés qu’on voulait ramener.»

En plus de contribuer à ce projet, l’aide gouvernementale accordée en marge des phases 2 et 3 permettra d’ajouter des chaînes de production et d’acheter des équipements automatisés plus performants.

«Un soutien gouvernemental de 3,65M$ provient du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, sous forme d’un prêt sans intérêt et d’une contribution financière non remboursable de 250 000$», a expliqué la ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain, Sonia Lebel.

«Il y a aussi une contribution financière non remboursable de 300 000$ via le programme Transformation alimentaire – robotisation et système qualité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Finalement, il y a eu un prêt totalisant 6 266 000$ accordés à même les fonds propres d’Investissement Québec.»

Fondée en 1957, l’entreprise Les Menthes Rito est spécialisée dans la fabrication de bonbons à la menthe. Depuis 2016, son chiffre d’affaires est en croissance de 24%.