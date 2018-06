Menthes Rito : un projet d’agrandissement de 3 M$

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. L’entreprise Menthes Rito a un besoin urgent de main-d’œuvre. Elle doit embaucher 60 personnes d’ici le 1er janvier 2019. C’est que la PME trifluvienne a un projet d’agrandissement de 3 M$ pour augmenter sa production et ainsi répondre à la demande grandissante aux États-Unis.

Menthes Rito est le plus grand manufacturier de petits bonbons à la menthe en Amérique avec 80 % des parts de ce marché.

«Entre 70 % et 80 % de notre production est vendue aux États-Unis, principalement à de gros clients comme Ferrero qui réemballent sous leur marque de commerce, indique Stéphan Leclerc, copropriétaire de l’entreprise. Ce sont les menthes Rito qu’on retrouve dans les épiceries et un peu partout, mais sous d’autres noms.»

Plusieurs millions de petites menthes rondes et en forme de cœur sont produites annuellement. L’usine est en fonction 24/7 et des livraisons se font chaque jour.

«On a 80 employés à temps plein présentement et on en cherche 20 pour combler des postes d’électromécanicien, de journalier et d’opérateur de production, mentionne M. Leclerc. Avec l’agrandissement, on va avoir 40 autres postes à combler. C’est un très gros défi en quelques mois.»

Cette expansion aux États-Unis est, en partie, le résultat de la fermeture de l’un des compétiteurs de l’entreprise trifluvienne.

«Presque 80 % de nos lignes de production sont consacrées aux cœurs de St-Valentin. Il y a tellement une grosse demande pour ça qu’on doit en fabriquer toute l’année pour que nos clients puissent commencer à en vendre à partir de janvier pour le 14 février», explique M. Leclerc.

Certains clients prennent le bonbon et l’envoient en Chine pour qu’il soit mis dans des peluches avant d’être ramené aux États-Unis pour être vendu dans les magasins.

Une histoire de famille

L’entreprise Menthes Rito a été fondée en 1957 par les parents de Peter Nassif, l’associé de Stéphan Leclerc. «Les parents de Peter ont trouvé une machine à menthes dans un garage et c’est à partir de là qu’ils ont décidé de partir leur entreprise», raconte M. Leclerc.

L’entreprise a grandi au fil des ans, mais elle est toujours demeurée au même endroit sur la rue de la Vérendrye. «On choisit de rester ici pour le savoir-faire et l’expertise qu’on a développés, soutient M. Leclerc. On a de bons employés, dont certains travaillent pour nous depuis plusieurs années. Déménager ailleurs et engager de nouvelles personnes ne nous garantirait pas la même qualité de produit.»

Mentionnons en terminant que la recette des petites menthes est la même depuis 60 ans. Il s’agit d’une fierté pour les propriétaires de l’entreprise dont la réputation en Amérique n’est plus à faire.

Les étapes de production

Pour créer une petite menthe, on doit d’abord brasser le sucre et les saveurs. Ensuite, le bonbon est aplani avant qu’on lui donne la forme désirée. Après, c’est le séchage, l’emballage et la livraison.