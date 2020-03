Ménagez-vous doit cesser ses services

L’entreprise d’aide à domicile Ménagez-vous doit cesser temporairement ses activités à la suite d’une nouvelle directive reçue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, samedi dernier, demandant l’arrêt de tous les services jugés non essentiels, tels que l’entretien ménager régulier et les travaux lourds.

Seuls les services essentiels à domicile que sont les services d’assistance personnelle, les courses, les préparations de repas et dans certains cas et la lessive (ex. : pour un usager en situation d’incontinence ou ayant peu de vêtements) pourront continuer d’être délivrés autant à domicile que dans les CHSLD, les ressources intermédiaires et les résidences pour personnes âgées.

Dans les prochains jours, l’entreprise d’économie sociale contactera sa clientèle dans les prochains jours pour vérifier si des services essentiels doivent être mis en place.

Cette nouvelle directive a pour objectif de diminuer les risques de propagation de la COVID-19, autant pour les préposées d’aide à domicile que pour les usagers plus vulnérables auxquels nous offrons des services.

Cependant, cette rupture de services entraîne la mise à pied temporaire de 120 préposées à domicile.