Mémoire racine: une vidéo d’art met en lumière les participants de La Fenêtre

L’artiste multidisciplinaire Isabelle Clermont et les artistes de La Fenêtre – Centre d’immersion aux arts, ont uni leurs forces et leur sens artistique pour créer une vidéo d’art intitulée Mémoire racine..

La vidéo d’art, créée par Isabelle Clermont et Geneviève Ouellet, artistes et enseignantes de La Fenêtre – Centre d’immersion aux arts, met en valeur la force créatrice des participants des ateliers d’art adaptés qui y sont offerts pour les personnes de la région ayant des difficultés fonctionnelles.

Les participants ont apporté leur couleur aux différentes étapes de création qui ont menée au résultat final. Ils ont notamment pu être initiés à la danse contemporaine et à différents arts visuels et médiatiques dans le cadre de ce projet. Ils ont également peint les branches qui se trouvent dans la vidéo, réalisé les œuvres en verre que l’on peut apercevoir dans quelques plans de la vidéo et participé à l’exploration musicale de l’œuvre.

« Le projet s’est articulé naturellement autour de la racine. C’est quelque chose qui teinte naturellement mon travail, tandis que Geneviève travaille aussi avec l’image de l’arbre et de la nature. Cette idée de racine m’a notamment permis de travailler des mouvements avec eux dans le cours de danse contemporaine. On a pu aborder, en mouvement, ces racines et ce qu’on détient dans notre mémoire. Les racines n’étaient plus un accessoires, mais une extension d’eux-mêmes », explique l’artiste Isabelle Clermont.

Tout au long de la vidéo, un personnage – l’être jaune – va à la rencontre d’autres personnes et s’épanouit de plus en plus. « Ce personnage est celui qui vient unir, faire le lien, un peu à la façon des racines qui s’entremêlent dans la terre. C’est le personnage qui n’oublie pas ses racines et qui porte la mémoire de ce qui est important », ajoute Geneviève Ouellet.

La vidéo d’art Mémoire racine est baignée par une trame sonore qui explore les basses fréquences, les vibrations, les cris primaires et différentes textures sonores. Le tournage s’est fait en deux temps au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac.

« Lors du tournage, les participants savaient déjà comment bouger. On les dirigeait, mais on les a aussi laissé s’imprégner du moment et des lieux pour leur laisser une part d’improvisation également. Le ficus n’a pas été mis sur les visages, mais plutôt sur le langage des autres membres du corps en mouvement et même celui du fauteuil roulant parfois », précise Isabelle Clermont.

« On savait qu’on voulait de grandes lignes et que les racines apparaissent de certaines façons, renchérit Geneviève Ouellet. On souhaitait que ça invite aussi au recueillement. Le rythme de la vidéo est lent, ce qui apporte un côté méditatif. »

Le projet Mémoire racine est financé par l’Appel de projets mobilisateurs en médiation culturelle 2021 de Culture Trois-Rivières via l’Entente de développement culturel conclue avec le Ministère de la culture et des communications et le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

Pour visionner la vidéo d’art, rendez-vous sur le site de La Fabrique culturelle: https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13753/memoire-racine