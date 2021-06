Me Cassy Bernier à la présidence de la CCI3R

Jean Pellerin passe le flambeau de la présidence de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) à Me Cassy Bernier pour l’année 2021-2022.

Ayant fondé Bernier Notaire en 2013, Me Cassy Bernier carbure aux nouveaux défis. Après y avoir pratiqué durant plus de 7 ans, elle s’associe en 2020 à l’équipe de LEBLANC MARTIN BERNIER, notaires et avocats – KSA Avocats, cabinet de droit traditionnel, civil et commercial.

« L’engagement dans la communauté est au coeur de mes priorités. C’est pour cette raison que depuis mon élection à la Chambre trifluvienne en 2018, j’oeuvre à l’avancement de nos dossiers avec conviction et je suis extrêmement enthousiaste de poursuivre ces actions dans le rôle de présidente. Entourée d’un conseil d’administration formé d’experts, et d’une équipe permanente dévouée, je suis impatiente de débuter mon mandat », exprime avec fébrilité la nouvelle présidente.

Au-delà des activités, la Chambre de commerce a pris position sur plusieurs dossiers dans la dernière année. On peut penser à la poursuite des interventions au niveau des projets d’infrastructures, pour faire cheminer les dossiers du train à grande fréquence, de l’Aéroport de Trois-Rivières, et du projet de bande riveraine du Port de Trois-Rivières.

Les dossiers d’achat local, la pénurie de main-d’oeuvre et l’accompagnement en développement durable sont demeurés au coeur des priorités de la Chambre trifluvienne.

« Cette crise inhabituelle nous a forcé à repenser notre positionnement, à légitimer nos actions et à dévoiler notre nouvelle raison d’être : Mobiliser – réseauter – informer pour faire la différence dans la communauté d’affaires, dans une perspective de développement durable. Quand je pense à toutes les entreprises et commerces que nous avons accompagné durant la pandémie, je ne peux qu’être fier du travail accompli par notre organisation, qui s’avère essentielle dans la reprise économique que nous entamons », souligne le président sortant, Jean Pellerin.

Après une année où tous les événements ont été transformés en rendez-vous virtuels, que l’on pense aux Grands déjeuners d’affaires Cogeco et au Gala Radisson, la CCI3R entrevoit maintenant les prochains mois avec confiance.

Remplacement à la direction générale

Quittant pour un congé de maternité à la fin du mois de juin, l’actuelle directrice générale Andréanne Guilbert a débuté le transfert de dossiers avec celle qui occupera le rôle pour la prochaine année, Geneviève Scott Lafontaine.

Jusqu’à sa nomination, Mme Scott Lafontaine dirigeait une Chambre voisine, celle du territoire de Maskinongé. Cumulant plusieurs projets novateurs et une expérience riche dans le réseau des Chambres, cette dernière perçoit la prochaine année de façon très positive, avec un potentiel retour des événements en présence, ainsi que des célébrations entourant le 140e anniversaire de l’organisation.