McNorton de retour dans l’enclos des Aigles

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières ont confirmé le retour du releveur Kevin McNorton (LS-1). L’Américain de 26 ans tentera de poursuivre son travail amorcé en fin de saison dernière alors qu’il avait maintenu une moyenne de points mérités de 1,71 en 21 manches au monticule en plus de retirer 17 frappeurs sur trois prises.

McNorton s’était amené dans la cité de Laviolette le 24 juin dernier. Malheureusement pour lui, avant même sa première apparition sur la butte, il a dû subir l’opération de l’appendicite. C’est donc un mois plus tard, le 29 juillet, qu’il avait fait ses débuts.

«Le fait que Kevin lance de côté amène une dimension intéressante à l’enclos. J’avais adoré ses performances en fin de campagne alors qu’il n’était même pas dans une forme optimale», précise le gérant des Aigles, TJ Stanton.

Le natif de l’État de l’Alabama rejoindra dans l’enclos Shaun Ellis, Angel Rincon et Philip Walby. Il pourra également être utilisé comme lanceur partant si la situation s’y prête.

Alignement 2018

Lanceurs

LP – Yender Caramo, Vétéran

LP – Kramer Sneed, Vétéran

LP – Ethan Elias, LS-4

LP – Chris Murphy, LS-1

LP – Tyler Garkow, Recrue

R – Shaun Ellis, LS-5

R – Philip Walby, LS-4

R – Angel Rincon, LS-4

R – Kevin McNorton, LS-1

Avant-champ

R – Anthony Hermelyn, LS-2

1e but – Kevin Cornelius, LS-3

2e but – Taylor Oldham, LS-4

3e but – Taylor Brennan, LS-5

AC – Sam Dexter, LS-1

Joueur d’utilité – David Glaude, Recrue

Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Alberth Martinez, Vétéran

V – Alexi Colon, LS-4

V – Michael Suchy, LS-3

Entraîneurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Kole Zimmerman