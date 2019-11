Mavrik Bourque ne cesse d’impressionner

La Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé sa liste des joueurs à surveiller en vue du Repêchage LNH de 2020, qui sera tenu à Montréal, à la fin du mois de juin prochain. L’ancien Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA) et dorénavant Cataractes de Shawinigan (LHJMQ), connaît un début de saison étincelant, lui qui totalise déjà 14 buts en 19 rencontres, en plus de 29 points. Au total, ce sont 27 joueurs de la LHJMQ ont piqué la curiosité des experts en recrutement. Parmi ce contingent, cinq joueurs ont reçu une note de «A» à titre de sélections potentielles de première ronde, incluant – sans surprise – Alexis Lafrenière, le favori pour être réclamé au premier rang total. Les Eagles du Cap-Breton, les Saguenéens de Chicoutimi, les Sea Dogs de Saint John et les Cataractes de Shawinigan dominent avec chacun trois espoirs répertoriés. L’ancien Estacades de Trois-Rivières qui a inscrit 25 buts et 54 points à sa première saison junior, Mavrik Bourque, a reçu la cote B (2e tour ou 3e tour). «Ça demeure une liste et on est juste au mois de novembre alors on a encore beaucoup de hockey à jouer. C’est le fun d’être sous le radar. J’ai eu une cote de B alors il y a toujours place à amélioration», a-t-il témoigné. «Les deux premiers matchs de l’année, on y pense! (aux nombreux dépisteurs sur la passerelle). Après, je n’y pensais plus et je fais juste jouer au hockey. Je ne pense aucunement à ça. Je suis là pour faire mon travail et pour aider l’équipe.» Le rêve de plusieurs jeunes hockeyeurs est d’un jour entendre son nom prononcé par une des 31 – bientôt 32 – formations de la LNH et le #22 des Cats ne fait pas exception à la règle. «Plus que ça avance, plus que tu sens que tu t’en rapproches. En même temps, tu t’en rapproches, mais tu sais que tu es encore très loin du but ultime. Il faut continuer à travailler fort et faire les bonnes choses. Quand tu travailles fort, tu finis toujours par être récompensé.» Le Russe des Cataractes de Shawinigan, Vasiliy Ponomarev, est lui aussi répertorié au 2e tour ou 3e tour pour le moment. L’attaquant ne déçoit pas avec 17 points en 19 matchs, incluant 9 buts. Le troisième membre répertorié chez les Cats n’est nul autre que le défenseur Marc-Antoine Pépin. Le Bécancourois, qui avait participé au camp des Maple Leafs de Toronto, a déjà 15 points au compteur en 20 rencontres. Il détient la note de «C» qui signifie les rondes 4 à 6. Les autres joueurs du Circuit Courteau ayant obtenu un A de potentiel premier tour sont Justin Barron (Halifax), Hendrix Lapierre (Chicoutimi), Dawson Mercer (Drummondville) et Jérémie Poirier (Saint John). Parmi les joueurs de la LHJMQ figurant sur la liste se retrouvent 4 gardiens de but, 10 défenseurs et 13 attaquants. La liste comprend aussi six joueurs européens qui évoluent présentement dans le circuit Courteau.