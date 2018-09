Mavrik Bourque, le joyau des Cataractes

ENTREVUE. En juin dernier, les Cataractes ont jeté leur dévolu sur un «p’tit gars» du coin en Mavrik Bourque avec leur troisième sélection au total. Ce dernier venait d’atteindre la finale de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec avec les Estacades de Trois-Rivières.

Ce n’est pas une surprise que le jeune joueur talentueux qu’il est se retrouve dans la formation partante des Cats à 16 ans.

«Mon camp se passe très bien et je suis satisfait jusqu’ici. Je m’adapte tranquillement à la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Selon moi, ça va être une saison intense, car je dois m’adapter à une nouvelle école, une nouvelle équipe et tout ce qui vient avec», confie-t-il.

«L’intégration s’est très bien passée. On a un bon esprit d’équipe et les gars nous ont bien intégrés. Le fait que nous sommes plusieurs jeunes a aidé également. Mon but, ça va être d’être le plus constant possible durant la saison et de continuer de m’améliorer.»

Répertorié 5e espoir du dernier repêchage, le jeune centre a amassé 46 points, dont 20 buts, en 46 matchs la saison dernière. Il a ajouté 21 points (8 buts) en 14 matchs de séries éliminatoires. Il ne cache pas que le fait de sortir si tôt pourrait lui mettre une légère pression sur les épaules.

«Je pense que ça serait faux de dire non», lance-t-il en toute honnêteté. «Je me mets toujours une petite pression, personnellement. Mais je n’ai jamais ressenti une pression supplémentaire de la part des Cataractes.»

«Dans le cas de Mavrik (Bourque), il ne faut jamais faire l’erreur de lui mettre de la pression en terme de point», commente pour sa part son entraîneur-chef, Daniel Renaud. «Il va commencer par s’habituer à l’exécution et à la vitesse de la LHJMQ. C’est un gros poids sur les épaules pour un jeune d’arriver à 16 ans. Mais il a déjà une impressionnante attention aux détails et il cherche à effectuer des gestes à la perfection. C’est un bon fabricant de jeu et il s’applique dans les trois zones, ce qui est excellent pour son jeune âge.»

Rêve de jeunesse

Le jeune homme natif de Plessisville ne cache pas non plus le fait qu’il vivra un rêve de jeunesse dans la soirée du 21 septembre. «Depuis que je suis jeune que j’y rêve! C’est comme notre petite Ligue nationale et c’est un honneur de pouvoir jouer dans la LHJMQ. Je profite de chaque journée passée à l’aréna.»

Bien qu’il ait encore tout à prouver, le jeune homme devrait connaître du succès dans le Circuit Courteau et se hisser dans les meilleurs joueurs d’ici quelques années.

«Je pense que je vais travailler le plus possible sur mon explosion et ma force physique. Les gars sont plus gros, alors c’est important d’être capable de rivaliser avec eux. Je vais faire les efforts nécessaires pour gagner de la masse musculaire», conclut-il.