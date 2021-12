Mavrik Bourque invité par Équipe Canada junior

HOCKEY. Les attaquants vedettes des Cataractes de Shawinigan, Mavrik Bourque et Xavier Bourgault, ont été invité au camp de sélection de l’équipe junior canadienne qui se déroulera du 9 au 12 décembre, à Calgary.

Bourque, ancien Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), a obtenu 12 points en 8 matchs cette saison, avant de se blesser.

Sur les 35 joueurs invités, huit joueurs proviennent de la LHJMQ. On retrouve aussi trois membres du personnel.

Bourgault, Xavier (Cataractes, Shawinigan)

Bourque, Mavrick (Cataractes, Shawinigan)

Cormier, Lukas (Islanders, Charlottetown)

Dean, Zach (Olympiques, Gatineau)

Desnoyers, Elliot (Mooseheads, Halifax)

Dufour, William (Sea Dogs, Saint John)

Lapierre, Hendrix (Titan, Acadie-Bathurst)

Michaud, Olivier (Goalie Coach – Voltigeurs, Drummondville)

Robitaille, Louis (Assistant Coach – Olympiques, Gatineau)

Roy, Joshua (Phœnix, Sherbrooke)

St-Louis, Brian (Equipment Manager – Drakkar, Baie-Comeau)

Les joueurs du groupe, constitué de trois gardiens de but, 11 défenseurs et 21 avants, viseront une place au sein de la formation canadienne qui participera au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF du 26 décembre au 5 janvier à Edmonton, en Alberta. Les trois gardiens de but – Brett Brochu (Belle River, Ont./London, OHL), Sebastian Cossa (Fort McMurray, Alb./Edmonton, WHL) et Dylan Garand (Victoria, C.-B./Kamloops, WHL) – ont été nommés à la formation définitive du Canada pour le Mondial junior 2022.

Le camp de sélection de l’équipe nationale junior du Canada se tiendra au WinSport Arena du Parc olympique du Canada à Calgary. Il comprendra deux séances d’entraînement et deux matchs contre une équipe d’étoiles d’USPORTS les 11 et 12 décembre. Ensuite, l’équipe se rendra à Banff, en Alberta, pour un camp d’entraînement, qui se déroulera du 14 au 19 décembre.

Le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF commence le lendemain de Noël, et le Canada a rendez-vous avec la République tchèque. En plus de son duel au premier soir du tournoi, le Canada affrontera l’Autriche le 28 décembre, l’Allemagne le 29 décembre et la Finlande le 31 décembre en conclusion de la ronde préliminaire. Tous les matchs d’Équipe Canada auront lieu à 17 h HR/19 h HE.