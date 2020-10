Mavrik Bourque devient le capitaine des Cats

Avec le départ de Gabriel Denis tout juste avant le camp d’entraînement, les Cataractes de Shawinigan devaient annoncer leur nouveau capitaine. Sans surprise, Mavrik Bourque devra montrer l’exemple à ses coéquipiers en arborant le C sur son chandail.

Bourque sera assisté par Jérémy Martin, Félix-Olivier Chouinard et Vasily Ponomarev.

«Je pense que je me sens prêt à relever le défi. J’ai acquis beaucoup d’expérience dans les deux dernières années et ç’a été difficile lors des deux dernières années. Je ne suis pas le gars qui parle le plus, c’est plus par mes actions que je parle. C’est un grand honneur d’avoir le C sur le chandail et de représenter les Cataractes», commente Mavrik Bourque.

Bourque, âgé de 18 ans, amorcera une troisième saison avec les Cataractes. En 119 matchs, il a récolté 130 points, dont 56 buts. Il est d’ailleurs un espoir de premier plan en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey qui aura lieu la semaine prochaine.

«Mavrik possède une éthique de travail irréprochable. Il travaille très fort lors des matchs, des pratiques et des entraînements hors glace. C’est une personne qui a un impact sur ses coéquipiers par ses actions», a commenté l’entraîneur-chef, Ron Choules.