Mavrik Bourque au Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH

La Ligue canadienne de hockey (LCH) a dévoilé l’identité des 40 joueurs invités pour le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020. De ce nombre, dix joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont été sélectionnés pour participer à cet événement prestigieux. La 25e rencontre annuelle des meilleurs joueurs de la LCH admissibles au Repêchage de la LNH se déroulera le jeudi 16 janvier 2020 et sera accueillie par les Bulldogs de Hamilton. Les 40 joueurs sélectionnés ont été choisis par les clubs de la LNH et comprennent des talents de la Ligue de l’Ontario, de la Ligue de l’Ouest et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Chez les Cataractes, c’est Mavrik Bourque -également un ancien Estacades de Trois-Rivières / Midget AAA – et Vasiliy Ponomarev qui ont été invités. «Les 31 clubs de la LNH ont eu leur mot à dire dans le processus de sélection des joueurs et ils sont très intéressés par cette rencontre», a confié Dan Marr, directeur du Bureau central de dépistage de la LNH. «Le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH est une excellente occasion pour les dépisteurs et directeurs généraux d’évaluer le talent et nous avons hâte de voir quels joueurs feront leur marque à Hamilton.» Parmi les joueurs nommés au sein de cette formation préliminaire, il y a des membres de l’Équipe nationale Junior du Canada comme le meilleur marqueur de la LCH et Joueur de l’année en titre, Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski, les attaquants Quinton Byfield des Wolves de Sudbury et Dawson Mercer des Voltigeurs de Drummondville, le défenseur Jamie Drysdale des Otters d’Erie et le gardien Nico Daws du Storm de Guelph. Trois autres joueurs, notamment Cole Perfetti du Spirit de Saginaw, Connor Zary des Blazers de Kamloops et le défenseur Braden Schneider des Wheat Kings de Brandon, joueront aussi ce match après avoir participé au camp de sélection d’Équipe Canada. 31 des 60 clubs membres de la LCH sont représentés avec un total de 17 joueurs de la Ligue de l’Ontario représentant 13 équipes, 13 joueurs de la Ligue de l’Ouest représentant 10 équipes et 10 joueurs de la LHJMQ représentant huit équipes. Neuf équipes comptent deux joueurs chacune, notamment Brandon, Drummondville, Kamloops, les 67’s d’Ottawa, les Raiders de Prince Albert, les Cataractes de Shawinigan, les Greyhounds de Sault Ste. Marie, Sudbury et les Spitfires de Windsor. 19 des joueurs sélectionnés ont reçu la cote «A» comme candidats pour la première ronde du repêchage, tel que déterminé par le Bureau central de dépistage de la LNH dans la liste des joueurs à surveiller publiée au mois de novembre, notamment 13 attaquants et six défenseurs. 17 joueurs ont reçu la cote ‘B’, notamment 11 attaquants et six défenseurs tandis que les quatre gardiens ont reçu la cote ‘C’. Formation du Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020 Gardiens Nico Daws (Storm de Guelph)

Dylan Garand (Blazers de Kamloops)

Brock Gould (Royals de Victoria)

Samuel Hlavaj (Phoenix de Sherbrooke) Défenseurs Justin Barron (Mooseheads de Halifax)*

Lukas Cormier (Islanders de Charlottetown)

Jamie Drysdale (Otters d’Erie)*

Kaiden Guhle (Raiders de Prince Albert)*

Daemon Hunt (Warriors de Moose Jaw)*

Thimo Nickl (Voltigeurs de Drummondville)

Ryan O’Rourke (Greyhounds de Sault Ste. Marie)

Jeremie Poirier (Sea Dogs de Saint John)*

Braden Schneider (Wheat Kings de Brandon)*

Donovan Sebrango (Rangers de Kitchener)

Christoffer Sedoff (Rebels de Red Deer)

Jack Thompson (Wolves de Sudbury) Attaquants

Mavrik Bourque (Cataractes de Shawinigan)

Quinton Byfield (Wolves de Sudbury)*

Brandon Coe (Battalion de North Bay)

Will Cuylle (Spitfires de Windsor)*

Jack Finley (Chiefs de Spokane)

Tyson Foerster (Colts de Barrie)

Jean-Luc Foudy (Spitfires de Windsor)*

Ridly Greig (Wheat Kings de Brandon)

Seth Jarvis (Winterhawks de Portland)

Alexis Lafreniere (Océanic de Rimouski)*

Hendrix Lapierre (Saguenéens de Chicoutimi)*

Dawson Mercer (Voltigeurs de Drummondville)*

Jake Neighbours (Oil Kings d’Edmonton)

Cole Perfetti (Spirit de Saginaw)*

Jacob Perreault (Sting de Sarnia)*

Vasiliy Ponomarev (Cataractes de Shawinigan)

Jaromir Pytlik (Greyhounds de Sault Ste. Marie)

Jack Quinn (67’s d’Ottawa)*

Marco Rossi (67’s d’Ottawa)*

Justin Sourdif (Giants de Vancouver)*

Antonio Stranges (Knights de London)*

Oliver Suni (Generals d’Oshawa)

Ozzy Wiesblatt (Raiders de Prince Albert)

Connor Zary (Blazers de Kamloops)* *Indique les joueurs avec la cote «A» comme candidats pour la première ronde du Repêchage Les 40 joueurs seront répartis en deux équipes par le Bureau central de dépistage de la LNH qui seront annoncées avec la composition du personnel d’entraîneurs au mois de janvier. 12 joueurs de la LCH qui ont participé au match de l’an dernier à Red Deer ont été réclamés en première ronde du Repêchage de la LNH en 2019, menés par l’attaquant des Blades de Saskatoon Kirby Dach, réclamé au troisième rang par les Blackhawks de Chicago. En 24 ans, pas moins de 329 joueurs de la LCH ont disputé ce match pour être ensuite réclamés par des clubs de la LNH en première ronde du Repêchage, soit près de 45 % de tous les joueurs sélectionnés. Depuis la première édition de l’événement en 1996, le match a mis en vedette 14 joueurs réclamés au tout premier rang du Repêchage de la LNH, notamment Nico Hischier (2017), Connor McDavid (2015), Aaron Ekblad (2014), Nathan MacKinnon (2013), Ryan Nugent-Hopkins (2011), Taylor Hall (2010), John Tavares (2009), Steven Stamkos (2008), Patrick Kane (2007), Marc-André Fleury (2003), Rick Nash (2002), Vincent Lecavalier (1998), Joe Thornton (1997) et Chris Phillips (1996).