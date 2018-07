Mavrik Bourque a su s’adapter au calibre de jeu relevé

PAR MATTHEW VACHON. L’attaquant des Estacades de Trois-Rivières, Mavrik Bourque, a participé au camp estival d’Équipe Canada en vue du Défi mondial des moins de 17 ans. Il s’agissait de sa première expérience au sein du programme national canadien.

«Ça s’est quand même très bien déroulé pour moi. C’était très intense, car nous avions deux à trois très gros efforts à donner par jour sur une semaine complète. Il y a aussi le fait que le tout se déroulait en anglais, donc au début, il y avait de l’adaptation à faire. Chaque équipe avait un entraîneur francophone, ce qui nous a aidés à nous intégrer aux autres gars. Les joueurs anglophones nous ont bien accueillis. Sur la patinoire, plus les jours passaient, plus ça allait bien», a raconté le joueur des Cataractes de Shawinigan.

Le camp se déroulait du côté de Calgary. Pour l’occasion, les 111 meilleurs joueurs de moins de 17 ans se retrouvaient en Alberta afin d’être évalués par les dirigeants canadiens et de se familiariser avec la structure nationale. «C’est très impressionnant au début, notamment les installations de Hockey Canada. Nous avons été très bien traités là-bas. C’est unique à vivre. Quand nous sommes tout jeune, nous regardons les Jeux olympiques ou encore le Championnat mondial junior et nous voyons les joueurs qui portent le chandail du Canada. Ce n’est que les moins de 17 ans, mais c’est un pas dans la bonne direction.»

Le meilleur calibre auquel il a été confronté

Tout frais sorti du midget AAA, l’espoir des Cataractes de Shawinigan s’est également dit impressionné par le calibre de jeu des joueurs présents là-bas, soit le meilleur auquel il a été confronté jusqu’ici. «Selon moi, c’est le niveau de jeu le plus rapide dans lequel j’ai joué. Au début, lors de ma première partie, j’ai dû m’ajuster. La troisième et dernière rencontre que j’ai jouée là-bas a été ma meilleure, donc je crois que j’ai réussi à bien m’adapter», a commenté le patineur de 5’09’’ et 161 livres.

Au cours des trois matchs auquel il a pris part avec Équipe Canada Blancs, Bourque a obtenu deux mentions d’aide sur les buts de Colby Ambrosio et de Spencer Smith. Les Blancs ont gagné deux de leurs trois duels (des gains de 4-2 contre les Bleus et les Verts ainsi qu’une défaite de 3-1 face aux Noirs).

À la vue de ce qu’il a offert comme prestation à Calgary, Bourque affiche une belle confiance afin d’être sélectionné au sein de l’une des trois formations canadiennes qui participeront au Défi mondial des moins de 17 ans. «Je pense que oui. En même temps, ils vont nous évaluer au cours de notre début de saison, donc ça va être important que je connaisse un bon début de campagne.»

Un automne occupé

L’automne sera d’ailleurs riche en émotions pour le produit des Estacades de Trois-Rivières. En plus de la compétition internationale à laquelle il a de bonnes chances de prendre part, Bourque devrait fort probablement amorcer son parcours au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Cataractes. Le principal intéressé se sent toutefois d’attaque pour ces beaux défis qui se pointent. «Je crois que je réussis à bien jongler avec tout ça. Je suis rendu à cette étape dans ma carrière. Je vais essayer d’y aller une chose à la fois afin d’en profiter le plus possible.»

Le Défi mondial des moins de 17 ans se déroulera, du 3 au 10 novembre, à Saint John et Quispamis.