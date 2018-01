Mauricie: Un premier Salon Sports Plein-Air Aventure verra le jour

NOUVEAUTÉ. Amateurs de sports et de plein air, voilà votre chance! La toute première édition du Salon Sports Plein-Air Aventure de la Mauricie se tiendra du 9 au 11 février à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières.

Et les visiteurs ne manqueront pas d’action!

«On veut un Salon actif et notre but est de faire bouger les gens», lance d’abord Keven Blais, co-promotteur avec Bryan Bernier. «Nous voulons faire connaître les différentes attractions en Mauricie. Nous aurons au moins 45 exposants dans le secteur de la santé, de l’alimentation et des suppléments, en plus des parcs et des bases plein air.»

Des tirages ont également lieu tout au long du week-end, notamment un saut en parachute, des appareils d’entraînement, et des certificats de 300$ au Parc de la Rivière-Batiscan et chez Voodoo Paintball.

«On veut que le Salon devienne la référence en Mauricie», ajoute-t-il. «Ce ne sera pas un salon monotone. Même chose pour les enfants car on veut que ce soit familial. Il y aura entre autres aura un mur d’escalade, du fatbike, une surface synthétique avec l’École de hockey Académie TBT, du paintball, de l’initiation au monde du rodéo, des vélos connecter sur un simulateur, en plus des services de bar et de restauration sur place.»

Plus de la moitié des exposants tiendront des conférences pendant ledit salon, à toutes heures du jour. Pour de plus amples informations, visitez le http://www.salonspaa.com/ ou la page Facebook du Salon Sports Plein-air Aventure.

Horaire