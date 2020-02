Mauricie : Les visages de la Campagne de la jonquille 2020

La brigade d’ambassadeurs jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC) – Bureau de la Mauricie est de retour en 2020. Ce sont 15 philanthropes de la Mauricie qui auront la mission de faire rayonner la Campagne de la jonquille partout en région.

À eux s’ajoute également pour sa troisième année la porte-parole régionale Marie-Claude Paradis-Desfossés, chef d’antenne et chef de pupitre à TVA-Mauricie, pour se mobiliser face à la lutte contre tous les cancers.

« J’ai accepté d’être la porte-parole de la Campagne de la jonquille parce que ces fleurs jaunes représentent l’espoir. Le diagnostic de cancer a frappé ma famille en 2010. La maladie a été fulgurante : ma mère en est décédée 5 mois plus tard. Je mets du jaune dans ma vie pour que plus de mères et de pères puissent voir grandir leurs enfants », témoigne la porte-parole.

L’an dernier, les ambassadeurs jonquille ont permis à la Société canadienne du cancer – Bureau de la Mauricie d’amasser 16 000 $ de plus que l’année précédente dans le volet corporatif de la campagne. À l’échelle nationale, grâce aux partenaires, donateurs et bénévoles, la Campagne de la jonquille a permis à la SCC d’investir plus de 4 M$ dans la recherche, la prévention et le soutien. De ce montant, plus de 87 000 $ ont été amassés en Mauricie. En 2020, l’objectif de la Société canadienne du cancer – Bureau de la Mauricie est d’atteindre 90 000 $ pour la Campagne de la jonquille.

« Comme plusieurs, j’ai longtemps eu la pensée magique voulant que le cancer, ça n’arrive qu’aux autres. Et pourtant. La réalité m’a rattrapée de plein fouet le 4 janvier 2019, jour où j’ai moi-même dépisté une bosse suspecte. S’en est rapidement suivi une batterie de tests pour en venir le 22 janvier à un diagnostic de cancer du sein. Je ressens le besoin de faire ma part, de redonner à la cause », explique Marie-Claude Larivière, ambassadrice pour la Campagne de la jonquille 2020.

Les ambassadeurs feront la promotion des différentes façons de contribuer à la Campagne de la jonquille, soit acheter un bouquet de jonquilles corporatif auprès d’un ambassadeur ou en composant le 819 374-6744, acheter des jonquilles ou des épinglettes dans l’un des points de vente du 2 au 4 avril 2020 (plus de 50 points de vente en Mauricie), acheter un billet pour le Cocktail de la Jonquille qui aura lieu le 15 avril prochain, ou encore faire un don auprès d’un ambassadeur ou au bureau de la Société canadienne du cancer.

Les ambassadeurs de la Campagne de la jonquille 2020 :

Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et de la responsabilité populationnelle au CIUSSS MCQ

Marie-Pier Paquette, copropriétaire du IGA Famille Paquette

Stéphanie Dusablon, associée et directrice-conseil chez Acolyte

Guillaume Gingras, animateur au 94,7 Rouge

Chantale Carignan, agente aux communications à la Ville de Shawinigan et Porteuse d’espoir

Marie-Lyne Bédard, copropriétaire de FLAM&CO

Nancy Déziel, directrice générale du Centre national en électrochimie et en technologies environnementales inc. et conseillère municipale à la Ville de Shawinigan

Marie-Cristine Pelchat St-Jacques, directrice générale du Canadian Tire de Nicolet

Michael Lafontaine, planificateur financier, représentant en épargne et conseiller en sécurité financière chez IG Gestion de patrimoine

Martine Lamarche, infirmière pivot en oncologie au CIUSSS MCQ (CHAUR)

Marie-Claude Larivière, administratrice pour les Demois’ailes et Porteuse d’espoir

Alain Berthiaume, copropriétaire de BB Communications

Chantale Gaboury, pharmacienne propriétaire de la Pharmacie Chantale Gaboury

Tommy Gélinas, copropriétaire de Concepts 3DG

Marie-Claude Hardy, pharmacienne à la pharmacie Proxim Annie-Louise Turcotte et Porteuse d’espoir

Un geste qui fait la différence

En plus d’ambassadeurs qui feront rayonner la jonquille au niveau corporatif, cette campagne d’envergure nécessite la contribution de nombreux bénévoles chaque année. La Société canadienne du cancer – Bureau de la Mauricie doit compter sur près de 800 bénévoles pour donner un coup de main pendant les Jours de la jonquille, soit pour la livraison, les appels téléphoniques pour la vente de bouquets corporatifs ou la vente de jonquilles dans les différents kiosques. D’ailleurs, la SCC est toujours en période de recrutement de bénévoles.

Près d’un Québécois sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Le cancer est la première cause de mortalité au pays, devant les maladies cardiovasculaires. La collecte de fonds menée par les ambassadeurs jonquille contribuera à financer plus de recherches, à prévenir plus de cancers et à aider plus de personnes touchées par la maladie.