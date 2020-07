Mauricie: La ministre Mélanie Joly annonce un soutien pour trois entreprises

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, était de passage à Trois-Rivières pour annoncer un soutien de plus de 22 M$ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec. L’argent est remis à des entreprises et organismes qui œuvrent au développement régional, dont trois dans la région de la Mauricie.

En effet, la CDEC de Trois-Rivières obtient une enveloppe avoisinant le demi-million de dollars, tandis que le CAE Laprade Trois-Rivières met la main sur plus de 927 000$. Le troisième heureux élu est Économie du savoir Mauricie qui obtient 300 000$.

Au total, ce sont 36 entreprises (37 projets au total) et organismes québécois qui bénéficient de plus de 22 M$ en soutien à des projets porteurs pour le développement régional. Depuis bon nombre d’années, le gouvernement du Canada s’est donné comme mandat d’appuyer les régions dans leurs efforts de développement, au bénéfice des entreprises, des citoyens et des visiteurs.

«La pandémie nous a beaucoup affectés et surtout nos entreprises alors on a décidé d’investir en doublant le budget du développement économique en injectant 250 M$ supplémentaires. On veut que nos entrepreneurs puissent avoir accès à du soutien et à des outils de développement économique. On a décidé d’aider nos entrepreneurs à survivre, et maintenant à rebondir», a laissé tomber Mme Joly.

«On a décidé d’aider nos régions et à Trois-Rivières, j’avais eu la chance d’être informée de votre plan de relance. J’ai eu l’occasion d’entendre plusieurs acteurs à travers le pays et je n’ai pas vu une autre région aussi bien organisée, donc félicitations. On va continuer de vouloir aider les régions et de répondre présent.»

Du côté de la Rive-Sud, plus précisément au Centre-du-Québec, aucune annonce n’a été faite.

«Il y a plusieurs autres projets qui ont été soutenus de leur côté, notamment en matière de technologie propre et en matière du secteur manufacturier. On a aussi soutenu toutes les sociétés d’aide du développement économique (SADC) qui sont au Centre-du-Québec, en doublant leur budget, alors ils sont là pour répondre présent», a commenté Mme Joly.

Mauricie CDEC de Trois-Rivières Frais de fonctionnement liés au mandat de développement économique local (planification et mise en œuvre de projets structurants et mobilisateurs, et appui à l’entrepreneuriat) 496 758 $ Mauricie CAE Laprade Trois-Rivières Une partie des frais d’opération de l’organisme dans le but d’offrir des services d’accompagnement et de l’aide technique adaptés aux petites entreprises locales 927 104 $ Mauricie Économie du savoir Mauricie Salaires et honoraires professionnels dans le but d’offrir un encadrement ciblé et spécialisé aux entreprises innovantes de la Mauricie 300 000 $

Ces contributions permettront aux entreprises de croître et aux organismes de valoriser les atouts de leurs communautés. Pour plus de précisions sur les projets et les aides financières, veuillez consulter le https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2020/07/document-dinformation–investissement-de-dec-en-appui-a-des-entreprises-et-organisme-qui-uvrent-au-developpement-regional.html