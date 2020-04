Mauricie/Centre-du-Québec: 917 cas de COVID-19

En date du 17 avril, on dénombre 917 cas confirmés de COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec. Cela représente une augmentation de 26 cas dans les 24 dernières heures. La région a également passé le cap des 60 décès.

Plus de détails à venir.

«On est entré dans cette crise mal équipés» – François Legault

François Legault est revenu sur la situation dans les CHSLD lors de son point de presse du 17 avril. Concernant les préposés aux bénéficiaires, «il aurait fallu que j’augmente plus vite le salaire… avant la crise… Je prends toute la responsabilité», a reconnu le premier ministre. «On est entré dans cette crise mal équipés», ajoute-t-il.

Par ailleurs, il a remercié les médecins qui se sont portés volontaires pour travailler dans les CHSLD.

«On continue de concentrer nos efforts sur l’urgence nationale dans nos CHSLD. Un jour, il faudra revenir sur la genèse de cette crise. Il va falloir qu’on se regarde dans le miroir comme société et comme gouvernement. Mais pour l’instant, on doit se mobiliser et gérer l’urgence. Il faut que tout le Québec se mette en mode solution», déclare le premier ministre du Québec.

Il ne manque plus d’équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé assure François Legault.

Plusieurs personnes s’étant inscrites sur le site web Je contribue disent ne pas avoir eu de retour. Le premier ministre a demandé hier soir un rapport sur la situation.

Il y a 51 957 inscriptions et 29 345 personnes ont été contactées. Un total de 4676 travailleurs sont embauchés. François Legault a demandé que l’on refasse «un tour de roue» pour s’assurer que les besoins en main-d’œuvre dans les résidences pour personnes âgées soient comblés via les gens qui se portent volontaires.

Le premier ministre annonce également des incitatifs pour le travail dans le domaine agricole. «C’est possible de travailler à deux mètres les uns des autres dans les champs, dit-il. Je sais que ce n’est pas facile», dit-il en s’adressant aux personnes qui ont perdu leur emploi.

Lors de son point de presse, François Legault a par ailleurs indiqué qu’il y a maintenant 688 décès de reliés à la pandémie (+ 58). Le total de cas est 16798 (+ 941). À ce jour, 1076 personnes sont hospitalisées (+ 58), dont 207 aux soins intensifs (- 2).

Le sommet de la courbe en ce qui concerne les cas serait atteint selon Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique. «On est dans la bonne voie.»

Cas par région

01 – Bas-Saint-Laurent 34 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 204 03 – Capitale-Nationale 569 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 917 05 – Estrie 763 06 – Montréal 7 760 07 – Outaouais 192 08 – Abitibi-Témiscamingue 143 09 – Côte-Nord 104 10 – Nord-du-Québec 7 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 107 12 – Chaudière-Appalaches 304 13 – Laval 1 772 14 – Lanaudière 1 207 15 – Laurentides 777 16 – Montérégie 1 920 17 – Nunavik 13 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 5 Hors Québec 0 Région à déterminer 0 Total 16 798

Justin Trudeau présente de nouveaux investissements

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé l’attribution de 1,7 milliard de dollars pour nettoyer les puits de pétrole abandonnés dans l’ouest du Canada, une mesure à la fois environnementale et économique. Additionné au fond de 750 millions de réduction des émissions de méthane, plus de 10000 emplois seront maintenus dans le secteur énergétique estime-t-on.

Ottawa versera également 962 millions de dollars aux agences de développement régional et au Réseau de développement des collectivités ainsi que 270 millions de dollars à Futurpreneur et au Programme d’aide pour la recherche industrielle.

Côté culture et sport, via Patrimoine Canada, le gouvernement fédéral accorde 500 millions de dollars pour les artistes et les athlètes.

Justin Trudeau a par ailleurs confirmé que 125 membres des Forces armées canadiennes ayant une formation dans le domaine de la santé se rendront dans les CHSLD du Québec.