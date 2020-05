Mauricie/Centre-du-Québec: 69 % des cas de COVID-19 sont rétablis

SANTÉ. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec enregistre 13 cas positifs de plus qu’hier, soit 3 au Centre-du-Québec et 10 en Mauricie.

Au Centre-du-Québec, les nouveaux cas recensés sont dans la MRC de Bécancour (+2) et dans la MRC de Drummond (+1). En Mauricie, ils se trouvent dans la MRC de Maskinongé, soit à Louiseville (+1) et à Saint-Étienne-des-Grès (+1). Les autres cas ont été enregistrés à Shawinigan (+2) et à Trois-Rivières (+6).

En ce qui concerne le nombre de personnes rétablies, il a augmenté de 20, pour se situer à 1331. On enregistre 1 décès supplémentaire par rapport à hier, ce qui porte le total régional à 181 décès. Au chapitre des hospitalisations, on compte 39 personnes hospitalisées (+5)et cinq personnes se trouvent aux soins intensifs (-1).

On compte maintenant 1548 cas de COVID-19 du côté de la Mauricie depuis le début de la pandémie et 379 du côté du Centre-du-Québec, pour un total de 1927 à l’échelle régionale.

Portrait régional:

Total des cas Mauricie et Centre-du-Québec: 1927* (+13)

Ville de Trois-Rivières: 831 cas

Ville de Shawinigan: 306 cas

MRC de Drummond: 293 cas

MRC de Maskinongé: 282 cas

MRC des Chenaux: 67 cas

MRC de Mékinac: 62 cas

MRC de Bécancour: 31 cas

MRC d’Arthabaska: 27 cas

MRC de Nicolet-Yamaska: 26 cas

MRC de l’Érable: 2 cas

Agglomération de La Tuque: 0 cas