Matthew Rusch à Shawinigan!

SIGNATURE. Les Cascades Go Sport de Shawinigan y sont allés avec un coup fumant en mettant la main sur l’ancien as lanceur et maintenant entraîneur des lanceurs des Aigles de Trois-Rivières, formation de la Ligue de baseball Can-Am, soit le droitier Matthew Rusch.

Pour l’équipe de Shawinigan, c’est une excellente acquisition. «Il ajoute des munitions au monticule à notre équipe. Sa présence avec nous peut très bien lui servir de préparation pour retourner chez les pros. Comme organisation, nous tenterons de maximiser sa présence parmi notre groupe de joueurs», confie le directeur général Eraklis Tzavellas.

Sans équivoque, qu’en plus de la présence de Luis Muñoz, le duo d’anciens Aigles sera à surveiller cette saison.

«Les deux se connaissent très bien. Ce sont deux anciens coéquipiers qui ont aidé les Aigles à remporter leur championnat en 2015. Ils seront certainement contents de se retrouver dans la même équipe encore une fois. De notre côté, nous sommes très heureux qu’ils fassent tous les deux partie de notre organisation.»

Rusch sera à l’oeuvre pour les Cascades le lundi 2 juillet lors du programme double présenté au Parc Optimiste de Shawinigan. Notons que ce programme double est une reprise de matchs qui avaient été reportés en raison d’une panne d’électricité.

La rencontre avait été suspendue, puis remise à une date ultérieure. Les deux équipes avaient dû également reporter les rencontres prévues le 13 juin dernier en raison de la pluie. Le premier match se poursuivra à 19h30 tandis que la deuxième rencontre débutera à 20h30.

LUNDI 2 JUILLET

BLUE SOX DE THETFORD VS CASCADES GO SPORT DE SHAWINIGAN