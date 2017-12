Mathieu Bellemare cÃ©lÃ¨bre son retour avec un jeu blanc

LHJMQ. Une lourde tâche attendait les jeunes Cataractes en ce retour du congé des Fêtes alors qu’Alexis Lafrenière et l’Océanic de Rimouski, deuxième au classement général, étaient de passage à Shawinigan. Mathieu Bellemare n’a rien concédé aux visiteurs, pendant que Vincent Senez marquait deux buts dans une victoire de 3 à 0.

L’ancien Estacades, Mathieu Bellemare (9e rang avec 2,79), effectuait un retour dans sa ville natale. (https://www.lhebdojournal.com/plus-beau-cadeau-de-noel-souhaite-ancien-estacades/) Il était opposé à Colten Ellis qui lui occupait le deuxième rang de la LHJMQ avec une moyenne de buts alloués à 2,27.

Le #39 a repoussé les quatre premiers tirs dirigés vers lui avant de voir Mathieu Nadeau toucher la barre horizontale après lui avoir servi une belle feinte. Il aura réalisé 9 arrêts lors du premier vingt sans histoire, où les deux équipes semblaient se remettre du bon vin et des pâtés des Fêtes.

Il faudra attendre jusqu’à la 8e minute de la deuxième période avant de voir Vincent Senez s’amener seul devant Ellis et loger la rondelle là où grand-maman cache les biscuits! Son 5e but de la saison, inscrit en supériorité numérique, ouvrait la marque dans la rencontre.

Troisième vingt

Jérémy Martin s’est vu offrir la chance de doubler l’avance des siens en début de période alors qu’il s’est amené seul devant Ellis. Il a tenté de glisser la rondelle entre les jambières du #92, mais sans succès.

Sans succès, mais sans dommage puisque quelques instants plus tard, Senez est venu compléter un superbe tic-tac-toe à la droite d’Ellis. Max-Antoine Mélançon obtenait sa deuxième aide ce soir.

Shawinigan s’est ensuite retrouvé en avantage numérique et Jan Drozg a marqué à l’aide d’un tir d’une précision chirurgicale. Les Cats menaient alors 3 à 0.

Bellemare a repoussé 37 rondelles dans la rencontre.

«On va se le dire qui est la saveur du jour: Mathieu Bellemare. Il a livré toute une performance. Je ne suis pas surpris puisqu’il avait fait deux grosses performances du genre cette saison… contre nous! Si ce n’était pas de Mathieu, mon joueur du match serait Vincent Senez. Il a tout fait ce qu’il devait faire ce soir et je crois que c’était sa meilleure de l’année», a commenté Daniel Renaud, entraîneur-chef de la formation shawiniganaise.

«Lors des grosses games, je sors fort habituellement et ce fut le cas ce soir. Les gars ont bloqué des tirs, que ce soit en désavantage numérique ou à 5 contre 5. Je voulais casser la glace et c’est fait!», a ajouté Mathieu Bellemare.

«Le début, le milieu et la fin étaient pas mal identiques de notre côté. Il y avait un gars de l’autre bord que ça y tentait pas mal et il a été phénoménal. Nous avons eu beaucoup de chances à bout portant, mais bon! On a pas mal joué, mais on s’est trop compliqué la vie», a pour sa part commenté Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l’Océanic.

Prochain affrontement

Les Cataractes seront de retour en action vendredi soir face à Gatineau. Il est encore tôt pour prédire si Mathieu Bellemare affrontera son ancienne formation.

De plus…

Mathieu Samson était de retour après une longue absence de blessure.

Anthony Imbeault, Alex Plamondon et Samuel Blier (suspension) n’étaient pas de l’alignement ce soir.

LNH : Zac Rinaldo, des Coyotes de l’Arizona, a été suspendu 6 matchs pour avoir asséné un coup de poing sournois à la figure de Samuel Girard, ancien quart-arrière des Cataractes de Shawinigan. Heureusement, Girard était de retour dans la formation après le congé des Fêtes.