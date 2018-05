Mathias Guillemette collectionne les podiums

CYCLISME. Mathias Guillemette vient de prendre part à ses deuxièmes championnats canadiens sur piste où il y a déniché pas moins de quatre podiums. Il aura l’occasion de répéter ses exploits aux prochains Jeux du Québec.

L’athlète de l’Équipe Vélo Mauricie (EVM) était heureux suite à sa performance réalisée au vélodrome du Centre national du cyclisme de Milton, en Ontario.

«Ça s’est très bien passé et je suis revenu avec quelques podiums», confie l’athlète Cadet–U17. «J’ai terminé 3e en Poursuite individuelle 2 km, 2e à la Course aux points 15 km, 2e au Sprint par équipe 750 m et 2e à l’épreuve de l’Élimination.»

Le jeune homme de 16 ans, étudiant au Séminaire Saint-Joseph, a tout récemment mérité sa place dans l’Équipe du Québec en participant à plusieurs compétitions sur piste de niveau interprovincial et en participant à un camp d’entraînement en Floride.

«J’en suis à ma neuvième année de vélo. J’avais commencé avec le vélo de route de ma mère et je n’ai jamais arrêté par la suite. J’aime un peu plus le vélo sur piste, car il y a plus de courses et c’est plus rapide, mais au final, ça s’équivaut», explique celui qui atteint des vitesses de 45 km/h à 60 km/h, variant selon l’épreuve.

«J’aime mon sport, car il offre plusieurs possibilités et ça développe l’endurance. On peut faire de la piste l’hiver et de la route l’été. C’est beaucoup de travail. L’hiver, je m’entraîne sur le vélo au sous-sol, en plus des camps avec l’Équipe. On parle d’environ dix heures par semaine d’entraînement à vélo, et un peu plus encore l’été.»

Son frère, Tristan Guillemette, connaît lui aussi beaucoup de succès dans le monde du cyclisme.

«Mon frère est plus vieux et a commencé lors de ma deuxième année. Il est maintenant membre de l’équipe canadienne (membre de l’Équipe RaceClean de Cyclisme Canada et intégré au programme national MTE NextGen (Men Track Endurance). Il est passé partout où je dois passer alors il me conseille beaucoup. On fait plusieurs projets ensemble aussi», souligne-t-il.

Les prochains défis du Trifluvien sont les Jeux du Québec et les Coupes du Québec sur route.

«J’ai réussi deux podiums aux Jeux du Québec il y a deux ans alors je me suis donné comme objectif de faire trois podiums cette année», indique celui qui prendra pas à quatre épreuves. «Je vais participer à la Course contre la montre, au Sprint, à la Course sur route et au Critérium 1 km.»

«J’aimerais participer aux Championnats juniors l’an prochain ou dans deux ans. Je vise aussi une place sur l’Équipe canadienne senior», conclut-il.

En 2017, le Trifluvien s’est classé en troisième place au cumulatif lors du dernier Championnat québécois sur piste. Il a de plus été sacré «Champion Québécois» lors des Championnats québécois sur route «Espoir» et a obtenu la quatrième place au cumulatif des Coupes du Québec sur route.

Reste à voir si le Trifluvien se retrouvera aux Jeux olympiques dans le futur, ou encore au Tour de France.

Victoire au contre-la-montre…

… le jeune Guillemette vient de remporter le «Contre-la-montre THULE de Granby». Il est sorti vainqueur du trajet de 8 km sous un vent de face en 11 minutes 35 secondes, tout en maintenant une vitesse moyenne de 41,4 km/h. Son temps représente le deuxième meilleur temps des quinze dernières années. Le «Contre-la-montre THULE de Granby» se voulait la Finale régionale des Jeux du Québec-Mauricie, donc Mathias Guillemette s’est garanti sa place dans l’équipe qui représentera la Mauricie.