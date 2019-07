Mathias Guillemette ajoute un honneur à sa fiche

Les Championnats québécois de critérium ont été le théâtre d’un exploit digne de mention alors que la coureuse cadette Coralie Levesque (Espoirs Élite Primeau vélo) a mis la main sur le titre québécois chez les juniors femmes. Au total, ce sont 12 athlètes qui ont été couronnés à l’issue de la journée, dont le Trifluvien Mathias Guillemette chez les juniors.

Meneuse au classement général de la Coupe relève U17 lors des Mardis cyclistes de Lachine, la porte-couleurs de la formation lavalloise tenait à vivre l’expérience avec des coureuses plus âgées. Aucunement intimidée par le défi, Levesque a pris la poudre d’escampette à la mi-course. Accompagnée de deux autres athlètes, Adèle Desgagnés (Québecor/Stingray) et Laury Millette (Ottawa Bicycle Club), elles ont semé le peloton se forgeant ainsi une confortable avance de 45 secondes avec un seul tour à faire. Elle a finalement devancé ses deux adversaires au sprint final remportant ainsi le titre québécois de critérium chez les juniors.

«Je voulais acquérir plus d’expérience en courant face à des athlètes plus expérimentées. Le calibre des filles était très relevé aujourd’hui. C’était inattendu de remporter la victoire, mais je suis très heureuse du résultat», a-t-elle commenté.

Chez les juniors hommes, Mathias Guillemette (Dynamiks de Contrecoeur) a mis la main sur le maillot de «Champion québécois» de la discipline. Il a profité de son talent de sprinteur pour augmenter la cadence dans le dernier tour larguant ainsi Lukas Carreau (Vélo 2000 / Rhino Rack) et Joël Plamondon (Espoirs Élite Primeau Vélo), qui ont tous deux terminé respectivement en deuxième et troisième places à l’issue du sprint final.

«C’est toujours plaisant quand on remporte une épreuve aussi relevée que les Championnats québécois de critérium. Je pars ce soir pour l’Abitibi avec l’équipe du Québec junior et j’espère poursuivre dans cette voie», a mentionné le Trifluvien après la course.

Un doublé Vélo 2000 / Rhino Rack

Les deux coéquipiers au sein de la formation Vélo 2000 / Rhino Rack, Alexis Cartier et Rémi Fagnan, se sont échappés dans les derniers tours de l’épreuve réussissant le doublé chez les seniors. Le duo s’est donné une avance de 39 secondes sur le reste du peloton à la ligne d’arrivée. C’est finalement au sprint final que la course s’est décidée. Cartier a devancé son coéquipier par moins d’un mètre. Le porte-couleurs de la formation Premier Tech Argon 18, Guillaume Fiset, a décroché le bronze. Après la course longue de 75 minutes, l’ancien coureur professionnel en a profité pour souligner la contribution de ses coéquipiers.

« Nous avions une excellente stratégie de course. Mes coéquipiers ont fait le plus gros du travail pour me donner une chance de remporter la victoire dans le dernier tour. C’est vraiment plaisant de partager le doublé avec Rémi [Fagnan]. C’est mon premier titre québécois en critérium, c’est quelque chose de spécial », a expliqué celui qui est revenu à Boucherville pour aider le développement des athlètes de la relève.

Une autre victoire chez les Espoirs Élites Primeau vélo

Chez les seniors femmes, Emma Delisle s’est offert le titre de championne québécoise dans une course qui s’est jouée jusqu’au sprint final. Au dernier moment, la porte-couleurs de la formation Espoirs Élite Primeau vélo a coiffé au fil d’arrivée Élise Piedalue (ECF-Apogée-FBL p/p 3S communication) et Émilie Hauss (Logica p/p Biemme-Cychlochrome).

« Ça ne servait à rien de tenter l’échappée pour creuser l’écart dans ma catégorie. J’aurais épuisé toute mon énergie dès le départ. J’ai collé le peloton avec les plus jeunes, je me suis bien positionnée pour sortir en avant au dernier virage. Au sprint final, j’étais devant. C’est plus facile dans ce temps-là pour s’assurer de la victoire », a ajouté Emma Delisle.

Nicolas Côté répète son exploit

Après avoir remporté la victoire l’année dernière, Nicolas Côté (Ibike) a répété son exploit lors de l’épreuve de vélo à pignon fixe. Le porte-couleurs de la formation Ibike a devancé Rémi Fagnan (Vélo 2000 / Rhino Rack) et Maximilien Moreau (Premier Tech Argon 18).

Le podium s’est décidé au sprint final, alors que la course était âprement disputée par le quatuor de tête. De son côté, Rémi Fagnan quitte Victoriaville avec deux médailles d’argent, lui qui a également récolté la médaille d’argent chez les seniors plus tard en journée.

Les vainqueurs dans les autres catégories

Dans les autres catégories qui étaient en action samedi, les vainqueurs sont Antoine Rivard (Vélo St-Joseph) chez les seniors 3, Jean-Philippe Venne (Clan Knox) chez les maîtres A, Frédéric Brousseau (Vélo 2000 / Rhino Rack) chez les maîtres B, André Todd (Cycle Néron) chez les maîtres C, et André Binette (Indépendant) chez les maîtres D. Quant aux autres titres féminins, ils ont été décernés à Véronique Desjardins (EC Maglia Rosa) chez les maîtres E, et Geneviève Rompré (EC Maglia Rosa) chez les maîtres F. (JC)