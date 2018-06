Maskinongé: Marc H. Plante officiellement candidat

Crédit photo : Photo courtoisie

POLITIQUE. C’est en compagnie de plus de 250 militants que le député sortant de la circonscription de Maskinongé, Marc H. Plante, a été investi comme candidat du Parti libéral du Québec en vue des élections provinciales d’octobre.

«Le cœur de mon engagement politique est la population du comté de Maskinongé car j’y suis né et j’y vis encore aujourd’hui. C’est avec passion que je continuerai de travailler pour et avec les gens d’ici», a déclaré M. Plante.

Ce dernier a souligné l’effervescence économique «sans précédent» dans le comté de Maskinongé depuis 2014.

«Les entreprises investissent et embauchent. Notre plan économique et une saine gestion des finances publiques nous permettent d’investir dans les services aux citoyens pour assurer un meilleur accompagnement de nos jeunes dans leur réussite scolaire, pour aider les organismes communautaires, les ainées et les aidants naturels. Je suis fier des réalisations de mon premier mandat et je continuerai à travailler avec détermination pour les citoyennes et citoyens du comté», a-t-il conclu.

Pour l’instant, ni la Coalition Avenir Québec ni le Parti Québécois n’ont annoncé leur candidat dans la circonscription. Le seul autre candidat annoncé est Simon Piotte pour Québec solidaire.