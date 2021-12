Maskimo Signalétik et Roxboro BauVal unissent leurs forces

Deux chefs de file du secteur québécois de la construction annoncent leur fusion. Le Groupe Maskimo Signalétik et le Groupe Roxboro BauVal unissent leurs forces afin de créer un nouveau joueur 100 % québécois.

Groupe Roxboro BauVal est une entreprise familiale comptant des décennies d’expérience en construction, tout comme Groupe Maskimo Signalétik dont le siège social se trouve à Trois-Rivières. Bien établis dans leurs marchés respectifs, les deux groupes s’appuient sur des expertises complémentaires, permettant ainsi de continuer à solidifier leur offre.

Le nouveau Groupe devient ainsi l’un des plus grands joueurs québécois de l’industrie. « Entièrement intégré et autonome dans ses opérations, de la transformation à l’exécution, Groupe Maskimo Signalétik continue de gérer l’ensemble de ses activités. Cette fusion est l’occasion d’acquérir une grande solidité organisationnelle en plus de créer des synergies, des gains en efficacité et des opportunités pour nos entreprises et employés », précise Louis Marchand, Président Groupe Maskimo Signalétik.

« Notre nouveau Groupe unifié et de haut calibre permettra d’offrir à nos clients une solution intégrée répondant à leurs attentes et leurs besoins. Nous sommes fiers de notre savoir-faire québécois et des ressources importantes dont nous disposons aujourd’hui et sommes confiants que notre présence accrue contribuera à poursuivre notre croissance et à gagner de nouvelles parts de marché », mentionne David Théorêt, Président-directeur général de Groupe Roxboro BauVal.

Des opportunités d’emplois pour les travailleurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec découleront de cette nouvelle alliance. (A.L.)