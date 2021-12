Maryse Bellemare nommée vice-présidente du comité exécutif de la Ville

Le maire Jean Lamarche a officiellement nommé les membres du conseil municipal qui siégeront avec lui au sein du comité exécutif. La conseillère du district de Chavigny, Maryse Bellemare, devient la vice-présidente du comité.

Lors de la dernière séance publique du conseil municipal, M. Lamarche avait laissé sous-entendre que Maryse Bellemare serait amenée à jouer un rôle important au sein du conseil de ville.

« Je pense que ça allait de soi. Maryse a fait la démonstration, dans le dernier mandat, qu’elle pouvait offrir quelque chose d’important au comité exécutif et au conseil municipal par son leadership. Elle a de l’expérience, une bonne écoute, elle est rassembleuse et sait rallier les gens », souligne le maire.

Le comité exécutif est également composé de Dany Carpentier (district de La-Vérendrye), Alain Lafontaine (district des Forges) et Sabrina Roy (district de la Madeleine).

« On voulait une bonne représentation géographique de la ville au sein du comité exécutif. On a ainsi des élus du centre, de l’est, de l’ouest et du nord. Je tenais aussi à conserver une bonne mixité d’hommes et de femmes », précise-t-il.

Rappelons que le conseil exécutif exerce différents pouvoirs: l’adjudication des contrats de plus de 25 000$, mais n’excédant pas 100 000$, l’acquisition, la vente ou la location d’un immeuble, l’octroi de subventions de 5000$ ou moins à des organismes sans but lucratif, la nomination d’employés à divers poste, ainsi que le traitement de réclamation de moins de 10 000$ soumise par les citoyens.

La première rencontre du nouveau comité exécutif a eu lieu le 29 novembre.