MARVL promet d’être spectaculaire!

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie – archives

FESTIVAL. Depuis Danser pour gagner, la troupe de danse MARVL parcourt les salles de spectacle du Québec pour aller à la rencontre de leur public. Dans le cadre du Festival International de Danse Encore, ils seront de passage à Trois-Rivières pour performer lors du gala principal, pour la première fois en carrière. Ce grand saut entraine son lot de fébrilité chez les membres du groupe.

«On a fait Danse Encore en 2016 à Trois-Rivières. C’était un MARVL 45 minutes sur une scène extérieure. C’est un des shows qu’on a eu le plus de fun avec le plus de proximité avec le public. C’était une foule tellement endiablée…c’était incroyable!», se remémore avec passion Louis Durand, membre du groupe MARVL.

Le danseur a de bons souvenirs de leur passage au festival. Le succès de cette expérience est de bon augure pour la prestation de cette année. MARVL est particulièrement emballé de performer pour la première fois sur la scène de la salle J. Antonio-Thompson.

«La troupe est vraiment crinquée. Surtout que là c’est une vitrine et un public différents puisqu’on est dans le gala principal», soutient Louis Durand.

Les pièces qui seront présentées sont le fruit de deux mois de travail. Ces morceaux tirent leurs origines du spectacle J.A.M., une réalisation spécialement créée par le groupe pour leur tournée. «Il y aura assurément un clin d’œil à notre passage à Danser pour gagner», certifie le danseur.

Fidèle à ses habitudes, la troupe de danse mise sur la qualité de ses chorégraphies. «On va aller dans une optique spectaculaire avec la présentation de qui on est et ce qu’on fait, sous une vitrine plus longue parce que nous avons droit à plus de temps sur scène», amène le danseur.

Un vent de nouveauté

Par leur présence, les danseurs de MARVL se démarquent par leur style qui sort des balises du break dance traditionnel. Le groupe utilise les fondations du break pour les amener dans une atmosphère très différente. En ce sens, les membres de la troupe innovent constamment afin d’explorer toutes les avenues possibles de leur corps.

«Nous sommes fiers de montrer que c’est possible de faire du break et du hip-hop ensemble et d’utiliser les forces de chacun parce que l’union fait la force dans MARVL», déclare Louis Durand.

Performer sur la scène du gala principal est pour eux une merveilleuse occasion de mettre en lumière les styles de danse émergents et combinés.

D’ailleurs, il y a peu de groupes qui se produisent sur la scène populaire et commerciale comme le fait MARVL, appuie le danseur. Louis Durand considère qu’il y a une belle représentation de la culture du break dance au Québec, mais qu’elle s’illustre davantage de manière underground.

Danser pour gagner, une expérience de vie

L’émission télévisuelle Danser pour gagner a renforcé la troupe sous toutes ses facettes, souligne le danseur. Cette aventure a eu pour effet de rapprocher les membres de la troupe. Notamment, les finalistes ont dû fortifier leur cohésion afin de parfaire leurs prestations.

Aussi, le danseur affirme que leur niveau de production et d’organisation s’est amélioré de manière «phénoménale» à la suite des épreuves qu’ils ont surmontées.

«On a été contraint de créer dans des laps de temps qui sont démesurés. On n’a jamais été habitué de faire des numéros en 48 heures. C’est fou comme on a dû travailler sous la pression, confie-t-il. Tout ça nous a rendus beaucoup plus forts.»

Louis Durand souligne que cette expérience a changé l’essence du groupe.

«En sortant de Danser pour gagner, ce n’est pas un MARVL comme il était avant. Avant, on pouvait prendre une création pendant des mois et arriver à un résultat qui était encore à travailler. Alors que maintenant, on est capable de créer vraiment rapidement et s’enligner tout en performant», conclut-il.