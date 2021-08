Martin Francoeur officiellement candidat pour le Parti libéral du Canada

C’est confirmé : depuis hier après-midi, Martin Francoeur est le candidat du Parti libéral du Canada (PLC) dans la circonscription de Trois-Rivières.

Rappelons que l’ancien éditorialiste au Nouvelliste avait annoncé son désir de faire le saut en politique il y a quelques semaines.

Le candidat souhaite mettre son sens de l’écoute, sa capacité d’analyse et sa facilité à travailler en équipe au profit des citoyens de Trois-Rivières. « J’ai envie de faire de la politique en restant la personne que je pense avoir toujours été: un homme posé, rassembleur et bienveillant. Je suis convaincu qu’il est possible de conjuguer l’empathie et la combativité », a-t-il dit en entrevue plus tôt cet été.