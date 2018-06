Martin Fontaine installe son cabaret au centre-ville

ANNONCE. C’est dans une joie palpable que Martin Fontaine a lancé son «Memphis Cabaret» dans les anciens locaux du défunt Maquisart et du Cabaret Le Satyre. Il sera notamment en vedette dans la première série de spectacles intitulés «Sur la route de Memphis», présentée du 7 septembre au 10 novembre.

Reconnu à travers le monde pour son interprétation d’Elvis Presley, Martin Fontaine présentera des concerts intimistes en formule souper-spectacle, parcourant la musique blues, rock et jazz.

«J’ai enfin ma place!», a lancé le principal intéressé. «C’est un rêve qui se réalise. On veut que les gens se sentent chez eux, ici. On va développer un endroit unique où les gens viennent festoyer. On veut inciter des gens de partout à venir visiter Trois-Rivières. Le but est de compléter le visage culturel et artistique trifluvien. On veut faire vivre le souper-spectacle et le cabaret.»

«Je le vois comme mon dernier défi de vie. Je veux faire vivre le projet et le développer le plus longtemps possible. Je suis un gars de shows et je veux créer des shows. Et qui sait, ça pourrait devenir un projet de pérennité un jour avec ma fille qui est comédienne dans des comédies musicales.»

Amis, artistes et musiciens de partout se retrouveront pour vivre des moments privilégiés et des événements uniques. Monsieur Fontaine a déjà discuté avec des amis des Porn Flakes, Lulu Hughes, Daniel Boucher, Roch Voisine et Kevin Parent, en expliquant que les artistes seront appelés à créer des shows uniques et non à livrer leur spectacle de tournée.

«Ça va vibrer au son du Blues, du Soul et du Rock’n Roll, parfois teinté de Jazz ou de Country américain. Nous aurons notre Memphis à nous! J’y serai à 85% du temps. On va offrir une programmation riche, essentiellement musicale et sensiblement de créations», ajoute-t-il.

«Nous allons exploiter des thématiques également, comme des soirées de Blues ou de Rock. On va peut-être faire des brunchs-shows country américains, le dimanche midi. On pourrait se faire des thématiques de Jazz aussi.»

Le spectacle «Sur la route de Memphis» agira à titre de baptême de feu et sera présenté les vendredis et samedis, du 7 septembre au 10 novembre. Un spectacle de Noël – tout Rock’n Roll – est ensuite prévu vers la mi-décembre. Même les classiques tels que Le petit renne au nez rouge et Petit papa Noël seront joués sous la thématique rock. La salle peut contenir quelque 200 personnes.

Cuisine et billets

La cuisine du Memphis Cabaret sera sous la direction du chef Martin Lampron, reconnu pour son travail dans la cuisine de la Maison de Débauche, de Trois-Rivières. Outre M. Lampron, Dany Bruneau est le principal partenaire dans cette aventure, ainsi qu’André Dussault qui agira lui à titre de directeur des communications et de la création.

Les billets pour le spectacle intime «Sur la route de Memphis» sont maintenant en vente. Ceux-ci se détaillant au coût de 44$ (taxes en sus) pour les billets réguliers et au coût de 79$ (taxes en sus) pour la formule souper-spectacle sont disponibles au www.lememphis.com, au www.enspectacle.ca, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et par téléphone via 819-380-9797.