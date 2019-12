Marmen: vers la production d’éoliennes en mer

L’entreprise trifluvienne Marmen s’associe avec Welcon pour construire une usine de fabrications de tours d’éoliennes en mer et de fondations Stiesdal dans le nord-est des États-Unis.

L’objectif de cette alliance, qui permettra de constituer une entité distincte, vise à obtenir des commandes de tours et fondations reliées à des projets de développement étolien en mer aux États-Unis.

Pour sa part, Marmen est reconnue pour son expertise internationale en usinage, fabrication et assemblage mécanique de haute précision, ce qui lui vaut d’être l’un des plus importants fabricants de tours d’éoliennes terrestres en Amérique du Nord, tandis que Welcon détient les droits de production à l’échelle mondiale des fondations en mer flottantes et fixes Stiesdal et se spécialise dans la fabrication de tours d’éoliennes en mer.

Les deux compagnies s’attendent à ce que le marché éolien en mer connaisse une croissance importante au cours de la prochaine décennie. Avec environ 6 GW de capacité déjà annoncés et plus de 20 GW en prévision d’ici 2035, une nouvelle révolution des énergies renouvelables est présentement en cours aux États-Unis.

«Nous croyons fermement que [ce nouveau partenariat] représente la meilleure combinaison d’expertise et de talent possible pour saisir l’immense opportunité que représente le marché de l’éolien offshore aux États-Unis», a déclaré Patrick Pellerin, président de Marmen.