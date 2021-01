Marmen construira une nouvelle usine pour la fabrication de tours d’éoliennes offshore dans l’État de New York

L’entreprise Marmen participera au plus grand projet d’approvisionnement en énergie renouvelable en sol américain.

L’Autorité de recherche et de développement de l’énergie de l’État de New York (NYSERDA) a sélectionné la proposition d’Equinor pour l’implantation de la première usine de fabrication de tours d’éoliennes offshore en Amérique dans le port d’Albany.

En décembre 2019, Marmen et Welcon avaient signé un protocole d’entente pour le développement de projets éoliens offshore aux États-Unis.

La proposition d’Equinor, développée conjointement avec Marmen/Welcon et le Port d’Albany, transformera les installations portuaires pour la production de tours d’éoliennes offshore et de pièces de transition. Cette initiative créera jusqu’à 350 emplois directs dans la région.

L’aménagement du port débutera en 2021 et la production des tours est prévue pour la fin de l’année 2023. La réalisation engendrera des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars américains.

«Marmen est très heureuse de pouvoir jouer un rôle actif dans ce méga projet éolien offshore. Nous saluons l’engagement du gouvernement Cuomo et de l’État de New York à relever les défis du changement climatique par des actions concrètes et un plan d’énergie propre à long terme. Nous sommes très fiers que notre expertise dans l’industrie éolienne puisse contribuer au développement des énergies renouvelables et à la réalisation des objectifs en matière d’énergie propre », a déclaré Patrick Pellerin, président de Marmen, par voie de communiqué.

Avec l’expansion de l’énergie éolienne offshore sur la Côte Est, le port d’Albany deviendra une destination idéale pour l’approvisionnement de composantes pour les futurs projets éoliens. Le potentiel économique de la région de la capitale de New York est énorme.