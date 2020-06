Marie-Pier Matteau nommée coordonnatrice de la Table des élus de la Mauricie

Les membres de la Table des élus de la Mauricie annoncent la nomination de Marie-Pier Matteau au poste de coordonnatrice.

Figure bien connue en Mauricie, Marie-Pier Matteau cumule près de 25 ans d’expérience en développement local et régional. Elle a notamment été directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières, où elle s’est démarquée par son leadership et sa capacité à mobiliser les acteurs socioéconomiques autour d’enjeux communs.

Ses expériences à la tête de Femmessor-Maurice ainsi qu’à la Commission scolaire de l’Énergie, à la SADC Centre-de-la-Mauricie et au Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan lui ont également permis d’établir des liens solides avec plusieurs intervenants socioéconomiques, des élus et des entreprises du territoire.

Très impliquée dans son milieu, Mme Matteau a été membre de plusieurs comités et conseils d’administration ayant pour mission le développement régional et la concertation. Sensible aux enjeux de main-d’œuvre, elle termine un mandat de quatre ans à la présidence du Conseil régional des partenaires du marché du travail, où elle siège toujours.

Forte de sa grande expérience, Marie-Pier Matteau pourra soutenir les membres de la Table des élus dans une dynamique d’engagement et d’action pour le développement de la Mauricie.

La Table des élus de la Mauricie réunit les MRC des Chenaux, Mékinac et Maskinongé, les villes de La Tuque, Trois-Rivières et Shawinigan ainsi que le Conseil de la Nation Atikamekw. La Table permet une meilleure coordination des actions politiques des élus de la région.