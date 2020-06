Marie-Mai et Cœur de Pirate à Trois-Rivières le 27 juin

Le FestiVoix dévoilait ce matin un nouveau projet collaboratif avec Trois-Rivières et la Corporation des Évènements de Trois-Rivières. En effet, des spectacles intimistes reprendront sur scène dès le 27 juin avec un duo Marie-Mai et Cœur de Pirates. Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières et Patrice Michaud suivront le 4 juillet.

Les spectateurs pourront visionner les spectacles en direct sur le web, ou non puisqu’ils seront ensuite disponibles pour une durée de 30 jours. Afin de mettre en images et de capter le meilleur de l’essence de ces artistes, les trois organisations ont fait appel à l’expérimenté réalisateur Jean-François Blais, qui dans le passé, a mis son talent au profit de populaires émissions télévisées dont La Voix, En direct de l’Univers et plusieurs concerts de la Fête nationale du Québec.

«On sait que les habitudes vont changer et on espère que cette formule va rester, va perdurer dans le temps, a lancé monsieur Blais. Les gens pensaient que l’Amphithéâtre était en arrêt, mais non, on voulait trouver un moyen de redonner vie au monde culturel.»

«Ça va vraiment être un vrai show, un vrai spectacle. On va faire un show de qualité! C’est important qu’il y ait une proximité entre les artistes, qu’ils se parlent sur scène. Je ne veux pas que les gens sentent qu’il n’y a pas de public. Je veux qu’ils sachent que le public est là derrière la caméra. Il n’y aura pas de sortie de scène. Il y aura des moments solos, mais également des moments de collaboration.»

Le concept entourant ces deux rencontres sera bonifié grâce à l’offre gourmande, ainsi que la créativité de cinq restaurateurs de la Mauricie, soit Le Castel, Le Trou du diable, Le Temps d’une Pinte, Le Rouge Vin et La Maison Débauche par Le Carlito. Inspirés par l’univers des artistes, divers menus au coût de 39$ (taxes incluses) seront spécialement conçus pour l’occasion et disponibles durant toute la période d’achat de chacun des concerts.

«On voulait faire travailler les artistes et leur permettre de se produire, a pour sa part commenté Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières.

Il était important pour nous de trouver un projet qui allait perdurer dans le temps. On aime la thématique de rencontre, puisque ce sera une rencontre avec leurs fans, mais également avec les artistes.»

Les billets pour ces deux rencontres musicales seront en vente à compter du 16 juin, à 11h, au coût de 19,15 $ (taxes et frais de service inclus) pour la rencontre entre Marie-Mai et Cœur de Pirate. Pour ce qui est de la rencontre entre Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud et Vincent Vallières, le prix est fixé à 16,15 $ (taxes et frais de service inclus). Les billets sont disponibles pour achat en ligne au www.amphitheatrecogeco.com.