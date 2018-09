Marie-Mai de retour à Trois-Rivières

CHANSON. Marie-Mai, une nouvelle ère, un nouveau spectacle. Après avoir conquis près de 2 millions de spectateurs en tournée et en festival, l’auteure-compositrice-interprète amorcera son grand retour sur scène. Elle s’arrêtera à Trois-Rivières le 30 mai prochain.

Portée par des sonorités pop et électro, elle propose avec cette tournée une nouvelle formule, plus captivante et artistique que jamais.

À travers ce vent de changement, Marie-Mai n’a rien perdu de la fougue et de l’énergie qu’on lui connaît sur scène.

Avec 10 Félix à son actif, l’artiste québécoise la plus prolifique des dernières années est au sommet de son art et prête à électriser les foules du Québec.

30 MAI 2019 / SALLE J.-ANTONIO-THOMPSON

Mise en vente Accès plus : 27 septembre 2018

Mise en vente grand public : 28 septembre 2018

Web : 10h / Téléphone + Guichet : 11h