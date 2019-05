Marie-Frédérique Poulin parmi les boursiers

Pas moins de 22 étudiants-athlètes méritants de l’Alliance Sport-Études ont été récompensés d’une bourse de 2500$, mercredi dernier, à Lévis. Parmi eux se trouve la Trifluvienne Marie-Frédérique Poulin. L’événement a été animé par l’Olympien en ski acrobatique de bosses, Philippe Marquis. La Fondation a remis 121 bourses totalisant un montant record de 200 500$. Championne canadienne junior au 400m haies l’an dernier, la Trifluvienne Marie-Frédérique Poulin souhaite participer aux Championnats NACAC des moins de 25 ans en athlétisme et terminer dans les cinq premières aux Championnats canadiens seniors. «Si je me qualifie pour les NACAC cet été, ce serait ma première équipe canadienne. Ce serait un gros objectif d’atteint. Cela me permettrait de viser encore plus haut comme les Championnats du monde ou les Jeux olympiques», a mentionné celle qui terminera son DEC en sciences de la nature au Cégep de Trois-Rivières et qui fera son entrée en physiothérapie à l’Université Laval à l’automne. Le triathlète et étudiant en sciences comptables à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Nicolas Gilbert, a remporté le titre de champion canadien longue distance dans sa catégorie à l’automne 2017. Un an plus tard, il a décroché une 14e place à la Coupe continentale ITU de Montréal, et plus récemment, le 21e rang à celle de Richmond. Gilbert fera son stage en audit chez le Vérificateur général du Québec l’an prochain. «Ça fait quatre ans que je cours sur le circuit continental senior. C’est toujours plaisant de bien performer devant sa foule à Montréal et de montrer un niveau de forme constant d’une saison à l’autre. Je sais que ma faiblesse, c’est la natation et je travaille beaucoup sur la tactique en eau libre et la course à pied », a-t-il dit. Alexandre Martin (Canoë-Kayak de vitesse), du Collège Laflèche, et Tali Darsigny (Haltérophilie), de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), ont aussi reçu chacune bourse lors de la soirée. De son côté, l’étudiante en sciences humaines au Cégep à distance, Simone Boilard, a marqué un grand coup l’automne dernier lorsqu’elle a décroché le bronze à la course en ligne junior des Championnats du monde de cyclisme sur route en plus de finir cinquième au contre-la-montre individuel. «J’ai la chance de faire partie d’une équipe (Sho-Air Twenty20) super performante et notre objectif est toujours de gagner. Nous avons plusieurs cartes dans notre jeu, ce qui augmente nos chances de gagner. Mon mot d’ordre cette saison est d’apprendre parce que c’est ma première saison professionnelle», a-t-elle commenté, qui souhaite étudier et travailler en ressources humaines. Chez les Crête-Belzile, le hockey est une histoire de famille. Défenseur du Phoenix de Sherbrooke, Olivier Crête-Belzile compte déjà deux saisons complètes avec cette formation. En 2016-2017, il a remporté le trophée Kristopher Letang remis au meilleur défenseur de la ligue avec le Séminaire Saint-François dans la Ligue de Hockey Midget AAA du Québec en plus d’avoir été nommé dans la première équipe d’étoiles du circuit. «Nous avons perdu dans la deuxième ronde des séries lors des deux dernières saisons. Cette année, nous avions beaucoup de gars de 17 ans, donc une équipe très jeune. L’an prochain, nous allons avoir plus d’expérience et nous continuerons de bâtir sur ce que nous avons construit dans les derniers mois», a commenté le récipiendaire d’une bourse d’excellence académique et étudiant en sciences de la nature au Cégep de Sherbrooke. Le défenseur des Screaming Eagles du Cap-Breton, Antoine Crête-Belzile, a participé deux fois à la finale de la Coupe du Président (2017 et 2018). Sur la scène internationale, l’étudiant en sciences de la nature au Cégep à distance a porté l’uniforme de l’unifolié au Championnat du monde des moins de 17 ans ainsi qu’à ceux des moins de 18 ans. À sa dernière saison junior, le boursier excellence académique désire gagner la Coupe du Président, puis poursuivre son parcours chez les professionnels ou dans le circuit universitaire. «Je veux juste profiter de chaque moment de ma dernière saison junior en espérant me rendre le plus loin possible. Nous avons une bonne équipe, alors j’espère atteindre la finale et gagner», a dit le joueur-étudiant qui prévoit faire son après-carrière comme médecin ou physiothérapeute. Liste des lauréats

Bourses régionales (500$) Laury Roy Natation artistique Sciences de la nature Collège Mérici Alexandre Martin Canoë-kayak de vitesse Sciences de la nature Collège Laflèche Ophélie Juneau Patinage de vitesse courte piste Sciences de la nature Cégep de Sainte-Foy Anna Roy-Cyr Canoë-kayak de vitesse Sciences humaines Cégep Garneau Anthony D’Amours LHJMQ – Océanic de Rimouski Techniques de maintenance industrielle Cégep de Rimouski Bourses nationales (2500$) Excellence académique Simone Boilard Cyclisme – route et piste Cégep à distance Sciences humaines Excellence académique Pier-Alexandre Hudon Patinage artistique Cégep à distance Sciences humaines Excellence académique Antoine Crête-Belzile LHJMQ – Screaming Eagles du Cap Breton Cégep à distance Sciences de la nature Excellence académique Nicolas Guay LHJMQ – Voltigeurs de Drummondville Cégep de Drummondville Sciences humaines Excellence académique Adam Gaudreau LHJMQ – Remparts de Québec Cégep Limoilou Sciences de la nature Excellence académique Olivier Crête-Belzile LHJMQ – Phœnix de Sherbrooke Cégep de Sherbrooke Sciences de la nature Excellence académique Nathaël Roy LHJMQ – Phœnix de Sherbrooke Cégep de Sherbrooke Sciences de la nature Excellence académique Marie-Frédérique Poulin Athlétisme Cégep de Trois-Rivières Sciences de la nature Excellence académique Jérôme Gravel LHJMQ – Tigres de Victoriaville Cégep de Victoriaville Sciences humaines Excellence académique Andrée-Anne Côté Natation artistique Cégep Garneau Sciences de la nature Excellence académique Emmanuelle Côté Patinage de vitesse longue piste Cégep Garneau Sciences de la nature Excellence académique Rose-Anne Grenier Patinage de vitesse longue piste Cégep Garneau Sciences humaines Excellence académique Marc-Antoine Bety Ski acrobatique (bosses) Cégep Garneau Sciences de la nature Excellence académique Laury Roy Natation artistique Collège Mérici Sciences de la nature Excellence académique Nicolas Gilbert Triathlon Université du Québec à Trois-Rivières Sciences comptables Réussite académique

et sportive Béatrice Lamarche Patinage de vitesse longue piste Cégep de Sainte-Foy Sciences de la nature Réussite académique

et sportive Tali Darsigny Haltérophilie Université du Québec à Trois-Rivières Chiropratique Persévérance Marie Corriveau Ski de fond Cégep Garneau Techniques de physiothérapie