Marie-Claude Camirand veut soutenir les entreprises d’économie sociale

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. Convaincue que l’économie sociale est appelée à jouer un rôle déterminant dans le développement économique de la ville, la candidate du Parti Québécois à Trois-Rivières, Marie-Claude Camirand, s’engage à soutenir ses entrepreneurs, à porter leur voix à l’Assemblée nationale et à travailler à hausser le financement des pôles d’économie sociale.

À Trois-Rivières seulement, on recense 93 entreprises d’économie sociales qui génèrent 50 millions $ en revenus annuellement dans des domaines variés tels que l’alimentation, le tourisme, le transport, la santé ou les arts. Ces entreprises emploient 1780 personnes sur le territoire de la ville, ce qui représente une masse salariale de 27 millions $.

«Parmi nos entreprises d’économie sociale, on retrouve les CPE, le Bucafin, Ménagez-vous et le Temps d’une Pinte, entre autres. Le gouvernement doit soutenir ce modèle d’économie. Les multinationales ont déjà l’oreille attentive du gouvernement. C’est au tour de l’économie sociale. La CAQ et le PLQ ne comprennent pas ce concept. Au Parti Québécois, nous avons ce concept à cœur», lance Mme Camirand.

«Plusieurs annonces du PQ représentent de belles opportunités pour l’essor de l’économie sociale, tels que le maintien à domicile aux aînés, le service de repas chauds à l’école et l’ajout de places en CPE. Les entreprises d’économie sociale peuvent être mises à contribution», ajoute-t-elle.

La candidate estime que c’est le développement économique le plus prometteur pour les régions du Québec parce que l’argent qui y est généré est réinvesti localement.

(En collaboration avec Bell Média)