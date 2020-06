Marche contre le racisme à Trois-Rivières

Le Regroupement des Amazones d’Afrique et du Monde (RAAM) invite les Trifluviens de toutes origines à participer à une marche contre le racisme en soutien au mouvement #BlackLivesMatter.

Le départ de la marche se fera le samedi 6 juin à 14h dans le stationnement du pavillon Ringuet de l’UQTR. Les manifestants vont par la suite se diriger vers le bureau du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, puis au bureau de la députée fédérale du Bloc Québécois, Louise Charbonneau, pour leur remettre en main propre une pétition qui rassemble près de 300 signatures jusqu’à présent.

Pour Elvire B. Toffa, présidente du RAAM, il était plus qu’important de témoigner sa solidarité envers le mouvement antiraciste qui s’organise aux États-Unis depuis la mort de George Floyd, décédé aux mains des policiers de Minneapolis, il y a plus d’une semaine. Impossible de taire, par ailleurs, le fait que Trois-Rivières et le Québec ne sont pas exempts de comportements racistes.

« Lorsqu’on a regardé cette vidéo, honnêtement, la femme en moi ne pouvait pas rester indifférente. C’était comme une atteinte horrible à l’humanité. On est en train d’enlever la vie à quelqu’un devant nous tous. J’ai vu un père, un époux, un frère [en George Floyd]. Au niveau du RAAM, on s’est dit : on a trop parlé, trop écrit. Il est temps de trouver des solutions, d’arrêter de nier que ça existe le racisme. C’est flagrant que ça a touché tout le monde ».

Victime, elle aussi

Elvire Toffa ne compte plus les exemples d’actes dégradants dont elle a été victime et ceux qu’on lui a relatés. Elle se souvient notamment d’un policier de Trois-Rivières contre qui elle a dû porter plainte après qu’il lui ait tâté les seins en plein centre-ville, à la vue de tous les passants, ahuris par le geste.

« La cinquième fois, je lui ai dit : « Ça va faire, pas devant mes enfants». Et il a jugé bon de me tâter ma poitrine ».

Elle soutient que le policier lui aurait même dit : «Si le traitement ne te plaît pas, retourne d’où tu viens, importée ». Un couple âgé assistant à la scène a répondu au policier qu’il ne pouvait la traiter de la sorte. « Je les ai remerciés», d’ajouter Mme Toffa. Cette dernière n’a pas déposé de plainte officielle, mais a signalé le comportement de l’agent au poste de police.

À la recherche de solutions, d’actions

« Il y a du travail à faire, autant dans la communauté immigrante que dans la communauté d’accueil. À Trois-Rivières, il faut faire des campagnes de sensibilisation auprès des employeurs. Il y a beaucoup à faire au niveau politique. Les Québécois ont connu la colonisation ; ils comprennent ce combat », souligne Mme Toffa.

Elvire B. Toffa invite tous les Trifluviens à prendre part cette marche. « C’est pour dire non au racisme dans le monde, au Canada, au Québec, en Mauricie et à Trois-Rivières. C’est une marche pacifique, ensemble, pour le «bon» combat! Et jamais de ça, chez nous, à Trois-Rivières », poursuit Mme Toffa.

Les organisateurs tiennent à souligner que cette manifestation se tiendra en tout respect des mesures de distanciation physique est le port du masque sera obligatoire. Pour plus d’informations sur l’événement : https://www.facebook.com/events/2306933699612976/