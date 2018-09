Marc H. Plante s’engage pour les pêcheurs de perchaude

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. Le candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Maskinongé, Marc H. Plante a annoncé aujourd’hui qu’il s’engageait à l’amélioration des connaissances sur l’état de santé des écosystèmes du lac Saint-Pierre notamment, en réalisant de façon annuelle l’étude sur les stocks de perchaude dans le lac.

«La pêche sportive et commerciale est une activité économique essentielle pour des dizaines de familles du comté. L’amélioration de la connaissance des stocks de perchaude dans le lac Saint-Pierre permettra d’avoir à chaque année une mise à jour donc d’être en mesure d’informer les pêcheurs rapidement lorsqu’une réouverture durable de la pêche sera possible», a déclaré M. H. Plante.

Cet engagement de M. H. Plante est le quatrième de la présente campagne électorale. En effet, celui-ci s’est déjà engagé à

▪ La construction d’un nouveau gymnase pour le pavillon Beau-Soleil de l’École primaire de Pointe-du-Lac

▪ La réalisation des projets d’égouts de la Ville de Louiseville sur l’avenue Royale-Nord et les boulevards Saint-Laurent-Est et Saint-Laurent Ouest

▪ De mettre sur pied dès octobre une table de travail pour évaluer les besoins de locaux des organismes communautaires qui étaient hébergés au centre communautaire de Louiseville et de soutenir toutes initiatives visant à héberger ces organismes de façon permanente.