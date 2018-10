Marc H. Plante retourne en politique

Crédit photo : Photo Pier-Olivier Gagnon

LIBÉRAL. Défait le 1er octobre dernier, Marc H. Plante ne sera pas resté longtemps au chômage.

L’ex-député libéral de Maskinongé vient d’accepter un poste au sein de l’équipe de la whip de l’opposition officielle, Nicole Ménard. Plus spécifiquement, Marc H. Plante, sera responsable des travaux de la chambre. Sa nomination survient en même temps que celle d’une autre députée libérale défait, Lucie Charlebois, qui agira pour sa part comme directrice de cabinet.

«Lucie et Marc sont certainement les personnes idéales pour occuper ces fonctions et je suis très heureuse qu’ils aient accepté de se joindre à mon équipe. Ils comprennent mieux que quiconque les tâches et les réalités des élus et leur expérience des dernières années sera mise à profit pour faire du caucus libéral une opposition solide et dynamique», a déclaré Nicole Ménard, députée de Laporte.

Soulignons que le whip est le gardien de la discipline de parti. Il doit notamment s’assurer qu’un nombre suffisant de députés est présent en Chambre et aux travaux des commissions, en particulier au moment d’un vote. Le whip répartit les tâches et les services de soutien aux députés. Il se prononce quant au choix des députés qui seront membres des délégations dans le cadre des relations parlementaires.