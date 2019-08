Marc-Antoine Camirand s’amuse comme un enfant

Marc-Antoine Camirand était tout sourire après la dernière séance de qualifications des camionnettes McGregor.

«C’est super le fun! On parle de 700 chevaux avec peu d’adhérence. On a beaucoup de plaisir et on donne un beau show aux gens. J’ai reçu plusieurs textos hier soir comme quoi les gens adoraient ça», a-t-il laissé tomber.

«Les camions sont quand même durs à piloter avec énormément de puissance. On s’est acclimaté session après session. On espère un autre podium, mais la compétition est forte. C’est sûr que je vais tout donner.»

Alors que la série devait compter 12 véhicules en piste, seulement quatre camionnettes participent au 50e Grand Prix de Trois-Rivières.

La grande finale aura lieu à 17h ce soir.