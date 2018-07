Marc-Antoine Camirand au plus fort de la course au championnat

NASCAR PINTY’S. Même s’il n’a toujours pas signé sa première victoire en NASCAR Pinty’s, Marc-Antoine Camirand est au plus fort de la course au championnat des pilotes à la mi-saison.

Avec un total de 277 points, le pilote de Saint-Léonard-d’Aston se classe actuellement troisième à seulement neuf points du meneur Louis-Philippe Dumoulin (286) et cinq de la deuxième place détenue par Cole Powell (282).

Depuis le début de la saison, le pilote affiche une constance exemplaire. Il a terminé les sept courses au programme parmi les dix premiers. Il a également fini quatre fois dans le Top-5 en plus de monter sur le podium à deux reprises.

Lors d’un segment passablement, la semaine dernière, avec trois courses en quelques jours, il a d’abord récolté une quatrième place lors du premier de deux courses à Saskatoon, avant de compléter le programme double en montant sur la troisième marche du podium, avant de terminer sixième à Edmonton, samedi, malgré une voiture survireuse.

« Ma voiture GM Paillé n° 22 a été très survireuse toute la journée. Pendant la première moitié de la course, il n’y a pas eu de drapeau jaune, et cette longue période sous le vert a été coûteuse. J’ai été rattrapé par les meneurs, et j’ai perdu un tour. Après ça, c’était presque impossible de revenir parmi les meneurs », a expliqué Camirand.

Pourtant, il a réussi à sauver les meubles dans les circonstances, terminant en sixième place, ce qui le positionne en troisième place au classement des pilotes. « J’ai fait ce que j’avais à faire. À mi-chemin dans la saison, nous sommes bien positionnés dans la course au championnat qui est très, très serré. Il n’y a pas de place à l’erreur, et je suis heureux d’avoir pu enregistrer un maximum de points malgré une course plus difficile », a commenté Camirand.

Le pilote de la Chevrolet Camaro GM Paillé n° 22 aura l’avantage du terrain connu pour la prochaine course de la saison qui se tiendra au Grand Prix de Trois-Rivières, lui qui détient le record du nombre de victoires (14) et de podiums (22).