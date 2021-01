Marc-André Gilbert honoré pour son bénévolat

Marc-André Gilbert, homme engagé dans le domaine du cyclotourisme depuis plus de 40 ans et fondateur du Club Cyclotour dont il a été président pendant plusieurs années, s’est mérité le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin – Volet Régional.

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) a honoré celui qui a implanté le premier cours en cyclotourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) dans le cadre du programme en enseignement de l’éducation physique. Avec le service des loisirs de la Ville de Trois-Rivières, il fait la promotion du premier réseau cyclable.

Son travail a contribué à mettre sur pied un comité municipal regroupant entre autres des directeurs de services, ce qui a engendré à des investissements majeurs dans l’entretien et la visibilité des espaces cyclables de la ville. Il participe activement à la relance du «Comité Vélo» de l’URLSM.

Cette initiative a donné lieu au démarrage et à l’implantation d’une véloroute régionale, soit les Véloboucles Mauricie. Il s’agit de plus de 350 kilomètres de voies cyclables qui traversent trois MRC et deux villes de la basse Mauricie.

Créé en 1992, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin vise à mettre en valeur l’apport inestimable de ces personnes au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise également à souligner l’engagement des municipalités et des organismes, y compris les établissements scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions.