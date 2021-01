«Marathon de marches»: défi relevé pour Marie-Anne Laperrière!

Marie-Anne Laperrière, physiothérapeute, entraîneuse et propriétaire d’Équilibre Urbain, s’était engagée à monter 3500 à 4000 marches par jour durant toute la période de confinement imposée par le gouvernement du Québec, soit environ 72 000 marches. Elle est parvenue à relever le défi et même le surpasser entre le 25 décembre et le 11 janvier.

Au final, elle a monté un total de 75 000 marches, soit 3000 de plus que l’objectif maximal prévu au départ.

«Depuis plus d’un an que je m’entraîne en escalier, trois à cinq fois par semaine. Je n’en parle jamais et je ne fais pas de défi non plus. Je me suis dit que malgré la pandémie, mon entreprise Équilibre Urbain a réussi, grâce à plus de 150 personnes merveilleuses, à surmonter cette tempête et je me sens vraiment choyée», expliquait-elle avant d’amorcer son défi qui lui aura permis de monter l’équivalent du Mont Everest… plus un tiers!

Le défi se voulait aussi une collecte de fonds au profit du Centre Le Havre qui vient en aide aux personnes vivant en situation d’itinérance et de rupture sociale.

Grâce aux dons de la population, elle a recueilli 13 549$ pour l’organisme, bien au-delà de son objectif initial de 5000$.

Pour faire des dons à la cause, vous pouvez remettre un chèque à l’ordre de la Fondation du Centre Le Havre au 1486 de la rue Brébeuf, à Trois-Rivières. Il est également possible de faire un don par carte de crédit via le https://www.canadahelps.org/fr/dn/7129 ou un don PayPal au https://paypal.me/fondationcentrehavre.

(Écrit en collaboration avec Jonathan Cossette)