Elle fait du maquillage végétalien et 100 % naturel

Crédit photo : Audrey Leblanc

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. Maman de deux enfants et entrepreneure à temps partiel, Dominique Gélinas fait du maquillage végétalien et 100 % naturel dans son atelier à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Elle a fondé son entreprise, Opale-Essence, en 2013. Elle fabrique maintenant plus d’une vingtaine de couleurs de rouges à lèvres, six couleurs de fards à joues en bâton, trois couleurs de fonds de teint en bâton, plus de quarante couleurs d’ombres à paupières minérales en poudre libre, douze couleurs d’ombres à paupières en poudre pressée et des cache-cernes.

Tous ses produits sont faits à la main à l’aide de procédés artisanaux et rien n’est testé sur les animaux. «J’ai commencé à faire du maquillage pour le plaisir, raconte-t-elle. Au début, j’ai faisais des ombres à paupières. J’ai aimé faire ça, alors j’ai continué et mon entreprise a grossi. J’affichais des produits sur Internet et j’en vendais comme ça.»

«Ce qui m’attirait dans le maquillage, c’est vraiment les couleurs, ajoute-t-elle. J’aime jouer avec les couleurs. Maintenant tous mes produits sont 100 % et végétalien pour répondre à la demande de ma clientèle.»

Dominique Gélinas consacre en moyenne une vingtaine d’heures par semaine à son entreprise. Il lui faut près d’une heure pour faire une quinzaine de tubes de rouges à lèvres. Elle a même fait faire des moules et des tubes sur mesure pour ce produit.

«Je fais mon mélange avec les huiles et la cire. Quand c’est fondu, j’ajoute le pigment et je coule le tout dans des moules, explique-t-elle. Une fois le rouge à lèvres sec, je mets le tube et je démoule.»

On retrouve du maquillage signé Opale-Essence dans une vingtaine de points de vente à travers le Québec, en plus de la boutique en ligne. En Mauricie, les produits de Dominique Gélinas sont notamment chez Uni-Vert des Artisans à Shawinigan, Grand-Mère Nature à Shawinigan, Boutique Pur à Trois-Rivières, Rien ne se perd, tout se crée à Saint-Sévère et Belle à croquer à Sainte-Thècle et Santé en vrac à La Tuque.

Pour consulter la liste des produits conçus à Notre-Dame-du-Mont-Carmel : opale-essence.com