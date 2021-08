Maquillage, musique, jeux extérieurs et dîner hot dog à l’aréna Jérôme-Cotnoir

L’équipe de la maison des jeunes l’Escale Jeunesse La Piaule tiendra un événement de financement ce samedi, soit le premier mis en place depuis de début de la pandémie. Tous les citoyens du quartier seront invités à passer un bon moment, tout en découvrant l’organisme.

Les visiteurs seront attendus dans le stationnement de l’aréna Jérôme-Cotnoir, entre 11h et 16h. Sur le site, vous trouverez du maquillage pour enfants, de la musique et des jeux extérieurs, en plus d’un chapiteau qui sera monté pour s’abriter et pour manger. Un dîner hot-dogs sera d’ailleurs disponible à la cantine et tous les profits seront injectés dans les activités pour les jeunes. Une option végétarienne sera aussi disponible.

La maison des jeunes l’Escale Jeunesse La Piaule sera accessible pour une visite guidée avec animateur. À 14h, une allocution sera faite par la coordonnatrice et par un jeune membre pour souligner l’implication des bénévoles et remercier les partenaires qui ont été présents durant la pandémie.

Notez que toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues et que les mesures sanitaires seront respectées durant toute la durée de l’évènement.

Saviez-vous que…

… la Maison des jeunes l’escale jeunesse La piaule est un organisme communautaire qui a ouvert ses portes en 1990. L’Escale Jeunesse – La Piaule est un milieu de vie pour les adolescents entre 11 et 17 ans dans lequel ils peuvent se rencontrer quotidiennement afin de socialiser et se rassembler, participer et organiser des activités et être en contact avec des intervenants qualifiés.