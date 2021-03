Manifestation surprise devant les bureaux de Sonia LeBel

Des membres de L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) des régions de la Mauricie/Centre-du-Québec, de Lanaudière et de Chaudière-Appalaches ont organisé un rassemblement devant les bureaux de Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor. Le but premier était de dénoncer la fermeture du gouvernement dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public.

Les membres de L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) étaient également accompagnés de membres du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec.

«Depuis le début de la pandémie, nos gens commencent au début de la chaîne. Aussitôt qu’une personne obtient un diagnostic positif à la COVID-19, nos intervenants sont là et les accompagnent jusqu’au décès. La COVID génère des problèmes avec les poumons alors nos technologues en radiologie sont là. Certaines personnes sont hospitalisées longtemps et ont besoin de réhabilitation et nos gens sont là. Malheureusement, ils ne sont pas reconnus, ni nos travailleurs sociaux, ni nos psychologues», a témoigné Jean-Christophe Côté-Benoît, représentant national de l’APTS de la région Mauricie/Centre-du-Québec.

«On ne comprend pas comment ce gouvernement peut être aussi attentionné pour les infirmiers et infirmières, et pour les préposés aux bénéficiaires, et oublier un paquet de gens, un paquet de professionnels autant concernés.»

Rappelons que l’APTS regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau, dont plus de 12 000 sont représentés par les accréditations présentes. Ces derniers offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d’intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s’adressent à l’ensemble de la population.