Des travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux de Trois-Rivières, membres du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers – CSN, ont tenu une manifestation devant le Centre Cloutier-du Rivage cet après-midi.

La manifestation était à nouveau, entre autres, en lien avec la convention collective échue depuis le 31 mars 2020.

«On demande tout simplement au gouvernement Legault de tenir parole et d’arrêter de juste nous remercier à chaque présence à la télévision. Les conditions de travail sont inacceptables et il faut arrêter de nous proposer des salaires en dessous de l’inflation du coût de la vie», a martelé Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers-CSN du CIUSSS-Mauricie/Centre-du-Québec.

«On lui demande aussi de respecter aussi les femmes et qu’il respecte sa propre loi sur l’équité salariale. Pour l’instant, on ne reçoit aucun retour sauf ce qu’il dit à la télévision.»

Selon le syndicat, le premier ministre doit agir et respecter ses engagements tenus lors de la dernière élection provinciale le plus tôt possible.