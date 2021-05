Manifestation devant les bureaux de Sonia LeBel

Dans le cadre de la grève des enseignantes et des enseignants du cégep de Trois-Rivières et de Shawinigan, une manifestation s’est tenue, en début d’après-midi, pour venir en appui à leur conflit de travail actuel.

En effet, des représentants du secteur public de la région sont présents devant les bureaux de Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor.

«On est là comme profs de cégep, à notre initiative, pour lancer le message clair à madame Lebel qu’on ne peut pas signer une conception collective à coût zéro. Lorsqu’on veut améliorer les conditions de travail et d’enseignement de nos employés, il faut mettre sur la table des sommes significatives. Surtout, il faut choisir les services publics! C’est le cri qu’on lance aujourd’hui, la CSN, pour les profs, la semaine prochaine pour le soutien scolaire et dans deux semaines, pour la santé. On prend la parole à chaque occasion», a soutenu Jean Fournier, président du Syndicat des professeurs du CÉGEP de Trois-Rivières.

«On a le vent dans le dos présentement. Les comités ouvrent les négociations, jasent et échangent, et le dialogue semble rouvert. Il va falloir que monsieur Legault saisisse, lui et son gouvernement, qu’il faut des engagements financiers davantage à ce qu’il martèle depuis des mois. (…) Vous savez, on ne veut pas abuser du système. On le sait qu’on est en période COVID et on ne veut pas faire la grève, mais on doit lancer un message uni et fort, ce qu’on vient faire ici. On ne peut pas signer une convention tant que l’argent qui doit provenir de Québec n’est pas dégagé. Il faut dégager des sommes et des marges de manœuvre pour que le Comité patronal de négociation des collèges puisse choisir où investir, et distribuer les sommes.»

Rappelons que le Conseil central du Cœur-du-Québec – CSN regroupe plus de 17 000 membres réunis au sein de 130 syndicats sur le territoire de la Mauricie/Centre-du-Québec.