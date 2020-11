Manifestation de travailleurs du réseau de la santé

Des travailleurs du réseau de la santé ont manifesté plus tôt ce matin sur le pont Lejeune pour dénoncer l’attitude du gouvernement dans les négociations du secteur public.

«Le gouvernement ne nous prend pas au sérieux. Nous avons utilisé plusieurs moyens de visibilité pour nous faire entendre par le gouvernement, mais jusqu’à présent, il fait la sourde oreille; je dirais même qu’il nous ignore. En temps normal, on rappelle aux membres l’importance d’avoir une mobilisation bien structurée, mais tous les jours, nos membres nous demandent des actions supplémentaires et certains s’organisent en cellule d’actions indépendantes. Avec l’arrogance de Legault, nous allons simplement perdre le contrôle», déclare Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel para technique, des services auxiliaires et de métiers-CSN du CIUSSS-Mauricie et Centre-du-Québec.

«Depuis près d’un an que la négociation du secteur public est en marche et le constat que la CSN fait est simple. Nous n’avançons pas. Le gouvernement n’a pas donné de mandat à ses différents comités de négociation et il ne souhaite pas améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs du secteur public.»