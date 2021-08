Manifestation contre le Grand Prix de Trois-Rivières

Une manifestation dénonçant les impacts environnementaux du Grand Prix de Trois-Rivières aura lieu ce dimanche 15 août, à 9h, devant le Complexe Laviolette, sur le boulevard des Forges.

Les organisateurs de la manifestation pensent qu’il faut changer de paradigme et cesser de mettre en opposition l’environnement et l’économie. Les fonds provenant du gouvernement du Québec et de la Ville de Trois-Rivières dédiés à l’événement pourraient, selon eux, servir à créer d’autres événements moins polluant et plus accessibles à tous.

Un événement Facebook a été créé dans le but de rejoindre les personnes intéressées. Vendredi matin, une vingtaine d’entre elles avaient confirmé leur présence. À souligner que le port du masque sera obligatoire lors de la manifestation.